Siner: Žrtvovao sam mnogo da dođem do ove krune

Peti grend slem u karijeri, ali prvi u ovoj sezoni, čini se da je Janiku Sineru konačno laknulo. Poraz u Australiji od Đokovića u polufinalu, potom šokantan poraz u Parizu od Huana Manuela Serundola , sve to je dovelo do toga da Janik na treći grend slem sezone dođe sa ozbiljnim upitnicima, ali londonska priča na kraju je bila bajkovita.

Svega tri izgubljena seta na turniru, od kojih dva u prvom kolu protiv Miomira Kecmanovića, to dovoljno govori o tome da je Italijan iz kola u kolo podizao nivo igre. Ponajviše kada je bilo najvažnije, protiv Novaka Đokovića u polufinalu i konačno u finalu protiv Aleksandera Zvereva.

"Svaki grend slem je drugačiji. Druga priča, različita atmosfera, osećanja pred turnir. Meni ovo mnogo znači jer mi je bilo baš teško posle Pariza. I prošla godina je takođe bila teška. Došavši ovde, trudio sam se da budem u što boljoj poziciji da se borim i takmičim. Neverovatno naporno smo radili u Monaku, zaista naporno. Žrtvovao sam mnogo vremena da dođem do ove tačke. Ovo je neverovatan dan za mene", rekao je Siner. Iako u svojoj kolekciji sada ima već pet najvećih titula, Siner kaže da nije neuspeh ako se grend slem završi bez osvajanja pehara.

"Ne bih rekao da zbog ovog osećam olakšanje. Jedino što me čini srećnim je to što se trudim da svakog dana budem sve bolji. Ponekad imate turnir sa dobrim rezultatom, ponekad ne i tu ne možete ništa. Nije neuspeh ako ne osvojite grend slem. To se retko čini ovih dana. Ja ih sada imam pet, a to je samo pet dana među svim tim koje sam odigrao. Zato želite samo da uživate u tome. I da sam izgubio, imao bih sjajan dan. Igranje grend slem finala je tako retka i posebna stvar. Nikad ne uzimam ništa zdravo za gotovo i naraavno, da sam mogao da biram da bih izabrao ovaj rezultat, ali na kraju, radi se o dva igrača. Jako poštujem Zvereva jer je uradio nešto neverovatno. Njegova igra stalno napreduje. To je sjajno jer uvek imate nekog da vas tera do krajnjih granica. Nadamo se da će se i Karlos Alkaras vratiti uskoro jer je potreban tenisu. To što je Novak još tu i što dolaze neki mlađi je stvarno fantastično. I pored toga, vi uvek morate da radite naporno da vam se dese momenti poput ovoga", dodao je dvostruki šampion Vimbldona.

Mnogi su saglasni da je osim sjajnog servisa, koji je mnogo unapredio u prethodnih godinu i po dana, ključ za uspeh svetskog broja jedan bio i izuzetan ritern.

"U tenisu je sve stvar samopouzdanja. Kada se tako osećate, lakše vam je da igrate tenis. Mislim da je uvek lakše uzvraćati servis kada imate na umu da ste u stanju da držite svoj servis, tako da imate malo više slobode da uzvratite najbolje što možete. Istovremeno, protiv Saše, kada servira tako dobro, teško je napraviti brejk, naročito na podlozi poput ove. Pokušavao sam da otkrijem gde je najbolje da serviram, posebno u ključnim momentima, kao u taj-brejku drugog seta. Kada servirate na 4:2, znate da morate da uzmete taj poen ili će biti 4:3. Protiv igrača sa moćnim servisom, iznenada možete da se nađete na 4:5. Naravno, retern je jednako važan. Iz moje perspektive, važnije je držati svoj servis i tek onda videti šta možete da uradite kada protivnik servira", smatra Siner.