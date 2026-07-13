Bolje je u Japanu nego u Evroligi
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 10:40
Met Kostelo i zvanično na Dalekom istoku
Posle dve godine u Valensiji i gotovo čitave dosadašnje karijere provedene u Evropi, Met Kostelo odlučio je da ode u Japan. Izgleda da mu je bolje na Dalekom istoku nego na Starom kontinentu, jer je imao ponude da ostane u evropskoj košarci, ali nije hteo. Sada je predstavljen kao novi igrač Čiba Džetsa i biće najplaćeniji novajlija tamošnjeg šampionata.
Nije poznato koliko će zarađivati u japanskom timu, ali zna se da je potpisao ugovor na jednu sezonu.
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Japanska ekipa zvanično ga je predstavila kao poslednje pojačanje za novu sezonu.
"Zahvalan sam na prilici da igram za tako sjajan klub kao što je Čiba Džets u narednoj sezoni. Jedva čekam da se preselim u Japan, upoznam nove saigrače i članove stručnog štaba, kao i da osetim energiju navijača na svakoj utakmici. Hvala vam na podršci. Naporno ću raditi tokom cele sezone kako bismo ostvarili naše ciljeve i pokušali da osvojimo šampionsku titulu", rekao je Met Kostelo.
Zanimljivu ekipu imaju Čiba Džetsi, za koje igra nekadašnji NBA košarkaš Juta Vatanabe i tamošnji reprezentativac, kao i najbolji domaći igrač japanskog prvenstva Juki Togaši. Dolaskom Meta Kostela, ekipa za narednu sezonu je sklopljena i pojačanja više neće biti. Jedni su od glavnih favorita da osvoje titulu naredne sezone, posebno sada kada su doveli i povremenog reprezentativca Obale Slonovače.
Pominjalo se u španskim medijima da je bivši student univerziteta Mičigen Stejt bio na radaru Crvene zvezde, ali to na kraju niti je potvrđeno, niti je došlo do saradnje između američkog košarkaša i beogradskih crveno-belih. Pisalo se da ima još nekoliko ponuda iz Evrope, ali se ispostavilo da mu je bolje u Japanu.
Kostelo je protekle sezone prosečno beležio 9,4 poena uz 4,5 skokova u Evroligi, dok je u ACB ligi imao još bolje brojke od 11,9 poena i 4,8 skokova.