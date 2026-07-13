Najkvarnije “zbogom”: Brazilski klub se pozdravio od igrača snimkom njegovih – grešaka

“Uvek ću ovaj klub nositi u srcu”, rečenica koju brojni fudbaleri izgovaraju svaki put kada promene sredinu. I rečenica koju Leo Koeljo sigurno neće izgovoriti sada kada je konačno napustio Amazonas. Jer ovaj brazilski trećeligaš ne samo da mu je ostao dužan, već se od Koelja oprostio na nezabeležen način – snimkom njegovih grešaka koje su za posledicu imale protivničke golove.

Sve je počelo koji dan ranije. Koeljo je naime tužio Amazonas zbog neisplaćenih zarada i zatražio pride da mu se raskine ugovor i isplati sve što mu se po njemu dugovalo. Ozbiljan udarac na klub, jer govorimo o sumi od 8.100.000 brazilskih reala, odnosno sko 1.400.000 evra. U drugoj ligi.