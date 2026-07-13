Najkvarnije “zbogom”: Brazilski klub se pozdravio od igrača snimkom njegovih – grešaka
Vreme čitanja: 4min | pon. 13.07.26. | 09:58
On pak traži skoro 1.400.000 evra od - trećeligaša
“Uvek ću ovaj klub nositi u srcu”, rečenica koju brojni fudbaleri izgovaraju svaki put kada promene sredinu. I rečenica koju Leo Koeljo sigurno neće izgovoriti sada kada je konačno napustio Amazonas. Jer ovaj brazilski trećeligaš ne samo da mu je ostao dužan, već se od Koelja oprostio na nezabeležen način – snimkom njegovih grešaka koje su za posledicu imale protivničke golove.
Sve je počelo koji dan ranije. Koeljo je naime tužio Amazonas zbog neisplaćenih zarada i zatražio pride da mu se raskine ugovor i isplati sve što mu se po njemu dugovalo. Ozbiljan udarac na klub, jer govorimo o sumi od 8.100.000 brazilskih reala, odnosno sko 1.400.000 evra. U drugoj ligi.
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Dva dana kasnije Amazonas je objavio da Koeljo napušta klub…
“Leo Koeljo napušta klub posle 39 utakmica i dva postignuta gola u crno-zlatnom dresu. Klub želi da zahvali ovom defanzivcu na posvećenosti i profesionalizmu na terenu i van njega”, pisalo je u objavi na društvenim mrežama.
Sve naizgled vrlo kurtoazno, dok ne dođemo do snimaka. A na njima četiri Koeljove greške za četiri gola protivničkih timova.
Koeljo je inače u tužbi najveo da mu Amazonas nije isplatio pet mesečnih plata, niti je uplaćivao obavezno socijalno osiguranje. Slične poteze prethodno su povukli i njegovi doskorašnji saigrači Renan, Fabijano i Gabrijel Siprijano, još ranije Erik Varao i Žorž Himenez. Ali niko nije tražio koliko i Koeljo. Otud i ovakva reakcija Amazonasa. Ne piše mu se dobro.