BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

KOPENHAGEN - LINGBI (tip 1, kvota 1,45) - početak 16.00

Očajna prošla sezona za Kopenhagen, tek sedmo mesto u Superligi Danske, poraz od Midtjilanda u finalu Kupa, ali na kraju izborena Evropa posle pobede u plej-ofu za Ligu konferencije protiv Brondbija. Prelazni rok je ekipa sa Parkena traljavo odradila, nije plaćen ni evro za obeštećenje, samo dvojica slobodnih igrača su pojačala nekadašnjeg šampiona. Na startu sezone dolazi Lingbi, povratnik u društvo najboljih. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA (tip 1, kvota 1,25) - početak 19.00

Voša je pred start sezone ostala bez trenera Miroslava Tanjge, koji je podneo ostavku posle tri poraza ovog leta u Evropi. Zvezda je slavila protiv Larna u Severnoj Irskoj sa 4:0, pa je revanš u sredu na Marakani samo formalnost. Prošle sezone su Novosađani dvaput dobili srpskog šampiona. Sada su šanse Lala manje. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

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SANDEFJORD - BODE GLIMT (tip 2, kvota 1,33) - početak 17.00

Bode Glimt želi opet na norveški tron koji je zaposeo Viking iz Stavangera. Tim Kjetila Knutsena ostaje bez danskog napadača Kaspera Hega, koji se seli u Seltik. Reprezentativci iz SAD-a su se vratili u tim. Bode ima tri vezana trijumfa u nastavku Elitserije i veliki je favorit u gostima protiv Sandefjorda.

MAČVA - PARTIZAN (tip 2, kvota 1,35) - početak 21.00

Kiks crno-belih na startu Mozzart Bet Superlige, samo bod na Ubu (2:2) protiv Zemuna, pa je za mir u kući i revanš kvalifikacija za Ligu konferencije u Luksemburgu neophodna pobeda protiv još jednog povratnika u društvo najboljih, Mačve. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

SIRIJUS - GETEBORG (tip 1, kvota 1,45) - početak 14.00

Sirijus je lider šampionata Švedske, na putu je da skine prošlosezonskog prvaka Mjelbi. Čak 11 pobeda i samo dva remija za lidera koji beži Hamarbiju čak devet bodova. Na noge trenutno najboljoj ekipi u Alsvenskanu stiže skromni Geteborg, koji će se boriti za opstanak. Sa 13 bodova je prvi iznad crte. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

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