Genduzi: Vređali ste me, a to funkcioniše u oba smera; Toliso: Odrasti!
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 09:36
Veliki je rivalitet između Marselja i Liona, čak i kada igraju sa Fenerbahčeom
Narodski rečeno: ružne scene u Lionu. I kao glavni protagonista Mateo Genduzi, koji nije mogao da iskontroliše emocije posle Fenerbahčeove pobede nad Olimpikom od 2:1, već je plasman turskog kluba u Ligu šampiona morao da proslavi provokacijama domaće publike. Jasno je da ga očekuje žestoka kazna, ali francuski reprezentativac ne mari, jer tvrdi da je i on samo reagovao na provokacije sa tribina.
Nekadašnji fudbaler Olimpika iz Marselja prvo je navijačima Liona pokazao srednji prst još tokom zagrevanja. A, kada je posle meča počeo da slavi ispred njih, i to gestikulacijama koje su aludirale na Jula, čuvenog repera iz Marselja, čime je jasno aludirao na svoju navijačku pripadnost, sve je kulminiralo. Završilo se tučom.
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Pa opet, Genduzi se ne oseća krivim. Kaže – krive su sudije.
“Znate, kada vam sa tribina 60.000 ljudi vređa porodicu, majku, decu… čak i pre no što je utakmica počela, a niko od sudija i niko sa stadiona im ne kaže da ućute, kao što bi u nekom trenutku uradili u Francuskoj gde bi prvo porazgovarali sa navijačima, a onda ga možda i prekinuli… Duže od 90 minuta su mi vređali porodicu. To utiče na čoveka”, branio se Genduzi.
Ne zato što se oseća napadnutim. On je prosto takav tip – uživa u ovakvim situacijama.
“Veoma sam srećan što smo pobedili. Ali, ako hoćeš da zadirkuješ – to funkcioniše u oba smera. Vređali su mi porodicu, to je nepoštovanje. A, posle kao ne možemo da slavimo kako mi želimo? Svi znamo da sam navijač Olimpika iz Marselja, nikada to nisam krio”, odmahuje rukom iskusni vezista.
Nisu baš svi saglasni s njegovim mišljenjem. Nije ni Korentan Toliso iz Lionovog tima.
“Žalosno. To nije primer koji fudbal treba da daje. Posebno ne u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Rekao sam mu da treba da bude skroman i u pobedi, da slavi sa saigračima u svlačionici. Nema potrebe za ovim. Rekao mi je da su ga navijači vređali, ali fudbalere svakog vikenda vređaju i kod kuće i na strani, ne sme ovako da se reaguje… Ostavi Lionove navijače na miru, već su dovoljno propatili… Ovo je neodgovorno. Nadam se da će izvući lekciju, da će odrasti”.
Genduzi se ne obazire na ovakve komentare. Donekle opravdano.
“Svako ima pravo na svoje mišljenje. Gledao sam i utakmice gde su Lionovi fudbaleri dolazi na velodrom i slavili ispred tribina. Kažem, to radi u oba smera. To je samo dobra zabava. Imam pravo da slavi. Ako aludiram na Jula, nema tu ničeg malicioznog i agresivnog”, odgovara.
Navijači Liona ovo mu neće zaboraviti. U klubu hoće, jer već imaju druge brige. Kako priznaje i sam trener Paulo Fonseka.
“Trener sam, ali razumem situaciju. Za klub je Liga šampiona bila prilika da nastavi sezonu u istom sastavu. Možda ćemo sada morati da prodajemo. To je realnost”.
Olimpik Lion je do sada od transfera igrača zaradio 36.000.000 evra, uglavnom od prodaje Afonsa Moreire Bajeru iz Leverkuzena zsa 29.500.000 evra. Da su ušli u Ligu šampiona mogli bi da računaju na dodatan prihod od nekih 40.000.000 evra. Ovako će sami morati da zarade taj novac.