Genduzi: Vređali ste me, a to funkcioniše u oba smera; Toliso: Odrasti!

Pa opet, Genduzi se ne oseća krivim. Kaže – krive su sudije.

“Znate, kada vam sa tribina 60.000 ljudi vređa porodicu, majku, decu… čak i pre no što je utakmica počela, a niko od sudija i niko sa stadiona im ne kaže da ućute, kao što bi u nekom trenutku uradili u Francuskoj gde bi prvo porazgovarali sa navijačima, a onda ga možda i prekinuli… Duže od 90 minuta su mi vređali porodicu. To utiče na čoveka”, branio se Genduzi.

Ne zato što se oseća napadnutim. On je prosto takav tip – uživa u ovakvim situacijama.

“Veoma sam srećan što smo pobedili. Ali, ako hoćeš da zadirkuješ – to funkcioniše u oba smera. Vređali su mi porodicu, to je nepoštovanje. A, posle kao ne možemo da slavimo kako mi želimo? Svi znamo da sam navijač Olimpika iz Marselja, nikada to nisam krio”, odmahuje rukom iskusni vezista.

Nisu baš svi saglasni s njegovim mišljenjem. Nije ni Korentan Toliso iz Lionovog tima.

“Žalosno. To nije primer koji fudbal treba da daje. Posebno ne u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Rekao sam mu da treba da bude skroman i u pobedi, da slavi sa saigračima u svlačionici. Nema potrebe za ovim. Rekao mi je da su ga navijači vređali, ali fudbalere svakog vikenda vređaju i kod kuće i na strani, ne sme ovako da se reaguje… Ostavi Lionove navijače na miru, već su dovoljno propatili… Ovo je neodgovorno. Nadam se da će izvući lekciju, da će odrasti”.