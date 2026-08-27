Gazda AEK-a odrešio kesu: Igračima 2.000.000 evra za plasman u LŠ

Gazda AEK-a ne štedi. Umeo je Marios Iliopulos prošle sezone i da kazni fudbalere kada su imali kratki krizni period, ali je vrlo brzo sve to vratio deleći nove premije.

AEK je sinoć dodirnuo fudbalsko nebo, razneo je Levski u Atini (4:0) i plasirao se u Ligu šampiona. Vrata za taj uzlet otvorio je Luka Jović golom već u 7. minutu utakmice, posle je Varga samo dotukao Bugare.