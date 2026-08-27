Gazda AEK-a odrešio kesu: Igračima 2.000.000 evra za plasman u LŠ
Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 08:56
Marios Iliopulos ispraćen u svlačionici skandiranjem „Super Mario“
Gazda AEK-a ne štedi. Umeo je Marios Iliopulos prošle sezone i da kazni fudbalere kada su imali kratki krizni period, ali je vrlo brzo sve to vratio deleći nove premije.
AEK je sinoć dodirnuo fudbalsko nebo, razneo je Levski u Atini (4:0) i plasirao se u Ligu šampiona. Vrata za taj uzlet otvorio je Luka Jović golom već u 7. minutu utakmice, posle je Varga samo dotukao Bugare.
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I dok je slavlje u svlačionici crno-žutih trajalo, ušao je predsednik kluba. Kako pišu grčki mediji, Iliopulos je odmah rekao igračima: nagrada za plasman u Ligu šampiona je 2.000.000 evra. Pa da podele između sebe. Nije Marios cicija. A i vole ga igrači.
„Super Mario“, počeli su da skandiraju fudbaleri AEK-a, ne krijući naklonost prema prvom čoveku kluba, koji ih zaista drži kao malo vode na dlanu.
A, deluje da je i Marko Nikolić dobio maltene sve što je tražio od pojačanja u letnjem prelaznom roku. I sve je to višestruko vratio! AEK je u Ligi šampiona, u društvu najboljih klubova Evrope. Stižu i milioni od UEFA, nije to zanemarljivo ni za Iliopulosa.