Humska vibrira: Ja bih da vodi još dugo

Zato je ovih dana angažovan navijački korpus da stavi do znanja Saši Iliću da njegovu ostavku – kao i najavljeno povlačenje uprave – ne prihvata. Možemo samo da zamislimo kako će ga Grobari dočekati večeras, u njegovom fudbalskom domu, da mu još jednom stave do znanja, ako mu nije jasno (a sigurni smo da jeste), koliko im znači. Kako se njegova igračka karijera primicala kraju, pevali su mu „Ja bih da igra još malo“, a sada kada je maltene na početku trenerske, voleli bi da sa njim prožive i lepe i manje lepe trenutke, zbog čega nema dileme da će Topčidersko brdo vibrirati u prekrojenom ritmu: „Ja bih da vodi još dugo“.

Iz tog ugla posmatrano, susret sa Hetafeom ima istorijsku vrednost za Parni valjak. Usmena ostavka koju je Ilić podneo čelnicima posle poraza u Lučanima, kao i objava rukovodilaca da svi odlaze kakav god da bude ishod revanša poslednjeg kvalifikacionog kola za plasman u Ligu konferencije, trenutno je na čekanju. Svi su zagledani u meč sa predstavnikom La lige i mnogi se nadaju da bi situacija mogla da se preokrene. Najpre u rezultatskom smislu posle 1:3 u Madridu, a onda i u statusnom. Plasman u osnovni deo takmičenja gotovo izvesno bi doveo do obrta i svi bi ostali na pozicijama, a čak i u slučaju da se ispadne uz nedovoljnu pobedu ili se prikaže partija po ukusu navijača i okonča misija na međunarodnoj sceni, bilo bi osnova da se razmišlja o nastavku ove ideje. Uostalom, druge nema na horizontu.

Uz greške, uz patnju, uz bol, ali kako sam Saša reče, valjda će ogrejati jednom, pa da se svi ti ljudi zajedno raduju. Simbolično, baš od Ilićevog povlačenja 2019. Partizan nije osvojio trofej.

(Star sport)

Ova po mnogo čemu neobična situacija u Humskoj podseća pomalo na reči Đorđa Balaševića izgovorene pred beogradskom publikom, davnih dana:

„Ja sam želeo da se povučem. I mnogo vas normalnih, koji su došli na koncert, razmišljalo je da se skloni. Kako se mi sklonimo, op, tri mlada ludaka uskoče na naša mesta.“

Zamislite – ode Saša Ilić? U stvari, da li neko normalan to može da zamisli? Ko da ga nasledi? Još važnije: da li bi posle svega čuveni „broj 22“ pomislio da se ikada vrati u voljeni klub posle dva i po meseca bivstvovanja u ulozi trenera?

Zato mora da ostane, kako god da se okonča duel sa Hetafeom. Revanš nosi takmičarsku (prethodne tri sezone crno-beli nisu bili deo grupne faze UEFA takmičenja), rezultatsku (bar 3.170.000 samo za prolaz), ali i vrednost u smislu simbola kluba. Saša Ilić je dugo igrao za Partizan, red je da jednom Partizan odigra za Sašu Ilića.

Iako se u javnosti posle tri vezana poraza već govori o njegovim trenerskim kvalitetima, navijači vide širu sliku. Zato će tribine Humske biti krcate, zato što ne daju (na) Ilića. Ne posmatraju ga kao trenera, već kao jednog od svojih. Znaju ga ceo život, sa njim su odrasli, pobeđivali, patili i sada kada je na ivici da ode, uopšte nije tema da li je Ilić za klupu crno-belih, ali je sigurno za Partizan. Zbog mnogo čega. Sportski, a još više ljudski.

I ne žele da ga izgube.