To što pokušava Partizan uspeli su samo PAO i Klub Briž

Liga konferencije je najmlađe evropsko takmičenje, ali nije više ni tako novo. Krenula je sedma sezona i došla na vrata ligaške faze. Da li će u njoj biti Partizana, znaće se tamo negde oko 23 časa večeras. Hetafe će u Humskoj čuvati prednost od dva gola iz Madrida (3:1), a specijalitet Hozea Bordalasa, trenera španskog tima je igra na malo primljenih golova.

Koliko Partizana čeka težak zadatak večeras govori još jedan interesantan podatak: klubovi iz liga Petice kada dođu do 4. kola kvalifikacija za Ligu konferencije, skoro da ne gube. Ne ispadaju. Raritet je kada se to dogodi. Sve to povodom još aktuelne priče kako klubove iz najvećih fudbalskih zemalja ne zanima ovo takmičenje...