To što pokušava Partizan uspeli su samo PAO i Klub Briž
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 09:34
Klubovi iz liga Petice samo dva puta ispali u 4. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije
Liga konferencije je najmlađe evropsko takmičenje, ali nije više ni tako novo. Krenula je sedma sezona i došla na vrata ligaške faze. Da li će u njoj biti Partizana, znaće se tamo negde oko 23 časa večeras. Hetafe će u Humskoj čuvati prednost od dva gola iz Madrida (3:1), a specijalitet Hozea Bordalasa, trenera španskog tima je igra na malo primljenih golova.
Koliko Partizana čeka težak zadatak večeras govori još jedan interesantan podatak: klubovi iz liga Petice kada dođu do 4. kola kvalifikacija za Ligu konferencije, skoro da ne gube. Ne ispadaju. Raritet je kada se to dogodi. Sve to povodom još aktuelne priče kako klubove iz najvećih fudbalskih zemalja ne zanima ovo takmičenje...
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Od sezone 2021/22 do danas klubovi iz Engleske, Španije, Italije, Nemačke i Francuske igrali su 24 puta u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. I prošli su dalje 22 puta! Jedini koji mogu da se pohvale da su se probili do lige pored njih su Klub Briž, koji je u leto 2023. eliminisao Osasunu, mada ćemo se složiti da je kvalitet možda čak i na strani Belgijanaca, pa to i nije neka senzacija, a uspeo je i Panatinaikos godinu dana kasnije, kada je izbacio Lans. Grci su tad izgubili prvi meč u Francuskoj 2:1, a kod kuće su slavili 2:0.
Samim tim, ako bi Partizan večeras uspeo da nadoknadi dva gola zaostatka protiv Heteafea i da prođe dalje, bio bi to još veći uspeh nego što su ga Grci napravili.
Pakleno težak zadatak čeka crno-bele, ali možda je baš u tome dodatni izazov. Pamtilo bi se dugo.
KLUBOVI LIGA PETICE U 4. KOLU KVALIFIKACIJA ZA LIGU KONFERENCIJE
2021/22
Totenhem - Pakoš Fereira 3:1 (3:0, 0:1)
Ren - Rozenborg 5:1 (2:0, 3:1)
Union Berlin - Kups 4:0 (4:0, 0:0)
Roma - Trabzon 5:1 (3:0, 2:1)
2022/23
Nica - Makabi Tel Aviv 2:1 (2:0, 0:1)
Fiorentina - Tvente 2:1 (2:1, 0:0)
Viljareal - Hajduk Split 6:2 (4:2, 2:0)
Keln - Fehervar 4:2 (3:0, 1:2)
Vest Hem - Viborg 6:1 (3:0, 3:1)
2023/24
Ajntraht - Levski 3:1 (2:0, 1:1)
Aston Vila - Hibernijan 8:0 (5:0, 3:0)
Lil - Rijeka 3:2 (2:1, 1:1)
Fiorentina - Rapid 2:1 (2:0, 0:1)
Osasuna - Klub Briž 3:4 (1:2, 2:2)
2024/25
Betis - Krivbas 5:0 (3:0, 2:0)
Čelsi - Servet 3:2 (2:0, 1:2)
Fiorentina - Puškaš akademija 4:4 (3:3, 1:1)
Hajdenhajm - Haken 5:3 (3:2, 2:1)
Lens - Panatinaikos 2:3 (2:1, 0:2)
2025/26
Strazbur - Brondbi 3:2 (0:0, 3:2)
Kristal Palas - Fredrikstad 1:0 (0:0, 1:0)
Fiorentina - Žitomir 6:2 (3:0, 3:2)
Rajo Valjekano - Neman Grodno 5:0 (1:0, 4:0)
Majnc - Rozenborg 5:3 (1:2, 4:1)