Cvetković definitivno ostaje: Ne zanima me interesovanje drugih klubova

I pored toga što su ljubičasti jednom nogom već u ligaškoj fazi, navijači su ekspresno razgrabili sve ulaznice za Lotto Park, tako da će večeras Anderleht imati podršku svih 21.500 gledalaca, koliki je kapacitet.

Očekuje se da će Cvetković biti starter. Uostalom, Bruno ga je poveo na konferenciju za medije uoči ovog meča. Naravno, čim su ga belgijski novinari videli, prvo pitanje je bilo – da li Cvetković ostaje?

“Ostaje. On je važan igrač za naš tim. I to ne samo zbog golova, već zbog toga što radi za tim”, decidan je bio Bruno.

20.30: (1,42) Anderleht (4,50) Kairat (7,75) - prvi meč 3:0

Isto je potvrdio i Cvetković, koji je istakao da ga transfer priče uopšte ne zanimaju.

“Moj pun fokus je na Anderleht. Možda postoji interesovanje drugih klubova, ali ja ne znam ništa o tome. Niti me to zanima. Radim najbolje što mogu da pomognem timu. To je moj posao. Spreman sam za utakmicu”, kazao je Cvetković.

U Ligi Evrope bismo mogli da vidimo novi susret našeg reprezentativca sa Crvenom zvezdom, timom koji je jednom već savladao u dresu Čukaričkog.

“Ne razmišljamo još o ligaškoj fazi, jer još nismo završili posao. Gladni smo i željni fudbala pred rasprodatim Loto parkom. Ne razmišljamo ni o nedelji i derbiju sa Unionom, samo o susretu sa Kairatom. Svakog dana, na svakom treningu, neophodno je da zadržimo fokus. To i trener očekuje od nas”, zaključio je Cvetković, koji je u dosadašnjem toku kvalifikacija dao dva gola (po jedan protiv Hamarbija i PAOK-a) i zabeležio jednu asistenciju.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – PLEJ-OF (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (3,35) Ararat Jermenija (3,35) Univerzitatea Krajova (2,20) - prvi meč 1:1

18.00: (3,50) Iberija 1999 (3,45) Jagjelonija (2,10) - prvi meč 0:4

19.00: (9,50) Kauno Žalgiris (4,90) Bešiktaš (1,35) - prvi meč 0:3

19.00: (1,48) Lilestrem (4,00) Egnatija (6,50) - prvi meč 0:0

19.00: (2,05) Omonija (3,40) Sint Trojden (3,70) - prvi meč 0:1

19.00: (2,25) Viktorija Plzenj (3,50) Crvena zvezda (3,10) - prvi meč 0:3

19.00: (1,25) Salcburg (6,50) Mjelbi (10,5) - prvi meč 1:0

20.00: (7,00) Orhus (4,50) Benfika (1,45) - prvi meč 1:3

20.00: (1,48) CSKA Sofija (4,20) OFI Krit (7,25) - prvi meč 0:3

20.00: (2,85) Tun (3,50) Leh (2,40) - prvi meč 0:7

20.30: (1,42) Anderleht (4,50) Kairat (7,75) - prvi meč 3:0

20.30: (3,30) Ferencvaroš (3,40) Trabzon (2,20) - prvi meč 1:0

***Kvote su podložne promenama