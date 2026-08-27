Enfild u transu, Liverpul dogovorio Barkolu za 140.000.000!

No, u vremenu u kome se engleski klubovi gađaju desetinama miliona i za mnogo gore fudbalere ova suma za dvosrukog uzastopnog osvajača Lige šampiona. Nije naravno još sve završeno, ali načelan dogovor je tu i ostalo je samo da se ispeglaju poslednje sitnice.

Barkola je već pristao na uslove Redsa, davno je već prelomio da želi da ide iz Pariza, iako tamo ima ugovor na još dve godine, ali i paklenu konkurenciju u Dezireu Dueu, Hviči Kvarachelijama, pa i novajliji Miki Godstu. Magnes Aklijuš, još jedna letnja akvizicija, ipak više igra desno, dok ni Feran Tores nije baš klasično levo krilo. A, na Enfildu Barkolu vide kao naslednika Mohameda Salaha. Kako bilo, 22-godišnji fudbaler protiv Rena na otvaranju Lige 1 nije bio ni u protokolu, baš zato što se znalo da je transfer na pomolu.

Njegov dolazak u Liverpul mogao bi da znači i odlazak Kodija Gakpa, koji se cello leto dogovori u vezu sa Totenhemom, a poslednje vreme i sa Mančester Sitijem.

Podsetimo, Liverpul je ovog leta doveo još i Žeremija Žakea i Viktora Munjoza i za njih dvojicu zbirno dao 103.600.000 evra. Barkola je sa svojih 13 golova i sedam asistencija iz prošle sezone, a u najboljem timu Evrope, ipak sasvim druga dimenzija.