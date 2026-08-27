Leti niko ne može da ga dobije

O Nikolićevim postulatima može da se debatuje: da li voli igru u rombu, da li više pažnje obraća na odbranu ili napad, kakav stil neguje. Sve to je podložno diskusiji i svako bi imao nešto da kaže. Ono pred čim svi zaćute jesu – rezultati.

Otkako je stigao na novu adresu, 47-godišnji Beograđanin je imao samo uspehe u kvalifikacijama za UEFA takmičenja. Tri prepreke je savladao prošlog leta, a jednu ovog, zbog čega su ga novinari Gazete krstili „majstorom letnjih kvalifikacija“. Uostalom, ovo je period godine kada se ne igra za utiske, nego da se prođe, a Nikolić je u dve sezone to učinio u velikom stilu.

Najpre valja podsetiti da je pre 12 meseci uveo AEK u Ligu konferencije samo nekoliko meseci pošto je klub pretrpeo svih šest poraza u plej-ofu grčkog šampionata. Promenio je mentalitet tima, naučio ga da veruje i da se takmiči, pa je eliminisao Hapoel iz Ber Ševe, Aris iz Limasola i Anderleht. U tri dvomeča bio je u rezultatskom zaostatku samo jednom, tokom gostovanja u Briselu (a i tad se vratio), što je dalo posebnu dimenziju timu koji je kasnije mleo sve pred sobom.

Onda je usledilo leto, pripreme u Holandiji, renoviranje tima, ali kada je počelo takmičenje, Nikolić je opet pokazao najbolju verziju sebe. U dva susreta sa Levskim učinio je da prvak Bugarske izgleda bezopasno. Trebalo je AEK da slavi još u Sofiji, jer je Luka Jović uzdrmao prečku, ali to je bio nagoveštaj kolika je razlika u klasi i šta Markov tim može. Na revanš je istrčao kao da je lansiran iz katapulta, za pola sata je postigao tri gola, do kraja još jedan i tako je neokrznut prošao tim koji je prethodno lako eliminisao banjalučki Borac, rumunsku Univerzitateu i kazahstanski Kairat. Leti definitivno niko ne može da ga nadmudri. A i kasnije je to vraški teško...

(YannisxHalasx/Guliver images)

Za klub koji je u kvalifikacijama trpeo udarce od mostarskog Veleža ili jermenske Noe ovo je ogroman iskorak i šansa da se meri sa kontinentalnim fudbalskim snagatorima.

„Pošto smo stigli dovde bićemo konkurentni, suočićemo se sa najboljim timovima Evrope, tako da ćemo biti konkurentni. Ne zaboravljamo da nam je grčko prvenstvo prioritet, to nas je i dovelo ovde, imamo tri takmičenja u kojima ćemo biti konkurentni“, smireno je izgledao Marko Nikolić u sredu uveče, jasno precizirajući da od AEK-a mogu da se očekuju velike stvari. „Posle osam godina, AEK je u Ligi šampiona. Veoma sam srećan što se elitni evropski fudbal vraća u Grčku i što će navijači AEK-a uživati u njemu. To je kao bajka, jer smo za veoma kratko vreme osvojili prvenstvo i nalazimo se u Ligi šampiona. Za mene je ovo početak putovanja, a ne kraj ni na koji način. Sada ćemo se fokusirati na prvenstvo, jer se sve ovo dogodilo zato što smo tako razmišljali.“