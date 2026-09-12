Gol = misaona imenica: Totenhem ga do sutra ne bi dao

Osim šanse Van Hekea odmah na startu u petom minutu, kada je glavom gađao preko gola iz izgledne pozicije, ništa preterano nije vredno bilo pomena u napadu Totenhema. Mlako i bezidejno, sa "mnogo ničega". Bilo je šuteva, bilo je nekih polu-šansi, ali stvarno nije vredno pomena. Na drugoj strani, da nije bilo Kinskog, mogao je Garner da pogodi u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, da bi i golman domaćina u 50. minutu opet spasao svoju ekipu posle udarca glavom Barija.

Bila je i jedna dobra kontra za Everton, kada je Džordž mogao da pronađe usamljenog Brenana Džonsona u srcu šesnaesterca, ali je atraktivan pas spoljnom presečen u poslednjem trenutku. Kinski je mogao da bude i tragičar jer je dodao protivniku loptu u noge u 65. minutu, neshvatljivo šta je uradio kada je dodao Duzberiju Holu, a onda imao sreće neviđene. Igrač Evertona je gađao pravo u njega, a mogao je da ga 'bocne', da nekom doda...

Menjao je De Zerbi jer su ušli Bergval, Tel i Kudus odjednom na teren, na drugoj strani je u isto vreme ušao Griliš, taman svi za nešto više još od pola sata igre. Da se barem jednom zatrese mreža. Imao je petnaestak minuta i Džejms Medison da proba malo da razigra Totenhem, nešto na majstorstvo, na staru slavu...

Na jednoj strani je Brenan Džonson mogao da kazni bivši klub kada je ostao usamljen na desetak metara i gađao preko gola, posle čega je odmah izašao, dok je na drugom delu terena Totenhem kružio i kružio i kao da su čekali da se desi bilo šta. Da posle nekog centaršuta nekome lopta padne pod nogu, pa da se na bilo koji način lopta utera u gol.

Nije to baš neka fudbalska taktika. Na kraju od toga nije bilo ništa, mada je Pikford imao sjajnu odbranu u 89. minutu, kada je Bergval gađao u donji desni ugao. Možda se ne bi lopta uvukla pored stative u gol, ali je svakako odlično reagovao prvi golman engleske reprezentacije. U nadoknadi je i Duzberi Hol na drugoj strani imao jedan dobar šut koji je izblokiran, bio je i korner da pokušaju da dođu do pobedonosnog gola u poslednjim trenucima, ali nisu uspeli.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)

/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/

Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)

/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/

Čelsi - Hal 2:2 (1:2)

/Rodžers 7, Žoao Pedro 65 - Belumi 28, 34/

Kristal Palas - Ipsvič 2:3 (1:2)

/Halaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/

Liverpul - Fulam 0:0

Totenhem - Everton 0:0

21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52) MR

Nedelja

15.00: (4,10) Koventri (3,50) Brajton (1,90) MR

17.30: (3,15) Mančester Junajted (3,50) Mančester Siti (2,20) MR

Ponedeljak

21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR

***kvote su podložne promenama