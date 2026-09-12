Sudija prekinuo utakmicu, ubeđen da je nameštena

Ekipa Mardua je vodila 2:1 na poluvremenu, a u nastavku je FK Talin okrenuo na 4:2 tako što je dao tri gola za sedam minuta, među kojima je bio i jedan penal. Nakon poslednjeg pogotka, kojeg mediji opisuju kao zaista sumnjivog, sudija Jakobsen je odsvirao kraj.

Njegova odluka nije bez osnova, naprotiv. Doneta je uz preporuku Inspektora za integritet takmičenja Fudbalskog saveza Estonije. Ta funkcija postoji u svakoj zemlji, e sad, da li u svakoj se shvata ozbiljno, to je druga stvar.

Upravo je inspektor Margus Kronstrom rekao medijima da je „200 odsto“ siguran da je meč bio namešten zbog klađenja i da je sudija doneo ispravnu odluku.

Fudbalski savez Estonije je ekspresno suspendovao trenera Mardua, Denisa Kovtuna, kao i dvojicu igrača, Artjoma Volkova i Vladislava Čurilkina. A, postupak protiv ovog kluba je već bio pokrenut zbog sumnjivih stvari i pre ove poslednje utakmice.