Čović i KSS organizovali radionicu: Srpska košarka nije ničiji plen, želimo jedinstvo pod našim krovom

Govoreći o razlozima zbog kojih je Savez morao da reaguje i angažuje Milana Tasića u vođenju takmičenja, Čović je objasnio da KSS nije imao drugi izbor jer KLS nije imao kvorum na Predsedništvu i Skupštini. On je podsetio da je klubovima još krajem aprila prosleđen predlog novog ugovora, budući da je prethodni iz 2011. godine nastao u specifičnim okolnostima pod pritiskom Evrolige i da nikada nije zvanično usvojen na svim organima.

„Požurilo se tada, najviše pod pritiskom Crvene zvezde i Partizana, a i ostalih klubova, i potpisan je takav ugovor. Nismo od aprila meseca na osam poziva ni dobili odgovor da sednemo i da se dogovorimo, a četiri puta smo bili na skupštinama. Nama nije cilj da mi vodimo ligu, ali nam je cilj da to bude po zakonu i po pravilnicima. Ako danas potpišemo ugovor, sutradan je to preneto na Košarkašku ligu Srbije. Ne znam kome to smeta. KSS nije ničiji plen i ne sme da bude ničiji plen, u smislu upotreba, zloupotreba i ostalih stvari. Verujem da ćemo prebroditi ove probleme i te podele koje se javljaju, očekujemo razum i sa druge strane“, naglasio je prvi čovek srpske košarke.

Pored političko-administrativnih tema, srpski arbitri su na Zlatiboru imali i obiman stručni program. Od ukupno 51 pozvanog arbitra, radnom skupu prisustvuje 42 sudija. Sedmorica su odsustvo opravdala obavezama na međunarodnim utakmicama širom Evrope, dok dvojica nisu poslala obrazloženje za nedolazak. Prvi dan počeo je proverom fizičke spremnosti i lekarskim pregledima, nakon čega su usledila stručna predavanja. Predavanja o promenama pravila i analizi FIBA video-materijala vodili su evroligaški arbitar Stefan Ćalić, renomirane sudije Milivoje Jovčić, Nemanja Vlahović i Vladimir Jeftović, kao i nacionalni FIBA instruktor Zvezdan Janković.

Prvi radni dan zaključen je testom znanja, dok se drugog dana očekuju dodatne analize i sastanak sa čelnicima Saveza pre objavljivanja konačne liste službenih lica za sezonu 2026/27. Čović je najavio i nastavak edukacije tokom ovog meseca.

„U periodu između 22. i 25. septembra organizovaćemo još jedan seminar za sudije, delegate i kontrolore, a tada ćemo pozvati i ljude iz klubova, gde bi došli predstavnici FIBA da vam dodatno pričaju oko svih ovih novih pravila. To ćemo organizovati u ’Kraun Plazi’ i mislim da je jako važno da se sudije i svi ostali u košarci neprekidno obrazuju, jer se košarka menjа“, zaključio je Čović.