Šok u Pireju, OFI tukao skupoceni Olimpijakos posle 36 godina; navijači zviždali jedni drugima

Traljavo, baš traljavo je Olimpijakos ušao u sezonu u kojoj je dominacijom na letnjoj pijaci jasno poručio konkurentima u Grčkoj kako je rešen da titulu vrati u Pirej. Samo jednom u poslednje četiri godine crveno-beli su se peli na tron (dva puta to je učinio AEK, jednom PAOK), što je daleko ispod njihovih standarda, tako da su svi očekivali žestok odgovor Evangelisa Marinakisa.

I zaista, čak 70.000.000 evra potrošenih na nove igrače tokom protekla dva meseca bili su nagoveštaj preporoda, silovitog udara grčkog velikana, ali kako je sve krenulo, mogla bi ova sezona da se pretvori i u totalni sunovrat. Elem, posle kiksa na gostovanju Volosu pre sedam dana, danas novi šok na Karaiskakisu - 0:1 poraz od Ofija.