Šok u Pireju, OFI tukao skupoceni Olimpijakos posle 36 godina; navijači zviždali jedni drugima
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 20:40
Neslavan debi novog trenera Imanola Alguasila
Traljavo, baš traljavo je Olimpijakos ušao u sezonu u kojoj je dominacijom na letnjoj pijaci jasno poručio konkurentima u Grčkoj kako je rešen da titulu vrati u Pirej. Samo jednom u poslednje četiri godine crveno-beli su se peli na tron (dva puta to je učinio AEK, jednom PAOK), što je daleko ispod njihovih standarda, tako da su svi očekivali žestok odgovor Evangelisa Marinakisa.
I zaista, čak 70.000.000 evra potrošenih na nove igrače tokom protekla dva meseca bili su nagoveštaj preporoda, silovitog udara grčkog velikana, ali kako je sve krenulo, mogla bi ova sezona da se pretvori i u totalni sunovrat. Elem, posle kiksa na gostovanju Volosu pre sedam dana, danas novi šok na Karaiskakisu - 0:1 poraz od Ofija.
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Da sve bude gore, sve ovo događa se nakon ozbiljnih potresa unutar kluba. Podsetimo, pre nekoliko dana Olimpijakos je smenio sportskog direktora Darka Kovačevića, a krajem protekle nedelje i trenera Hoze Luisa Mendilibara. Promene nisu donele pozitivnu reakciju kod publike, pa je tako ekipa večeras izviždana od strana većeg dela stadiona, koji je na momente, u finišu, klicao ime bivšeg trenera.
Zanimljivo, oni najvatreniji (Gate 7), negodovali su zbog podrške Mendilibaru i takođe zvižducima izrazili svoje nezadovoljstvo ponašanjem ostataka navijača na tribinama...
Domaćin je imao prividnu inicijativu, duže držao loptu u posedu i zabeležio više udaraca (20:13), ali ako pričamo o pravim šansama - daleko od toga da se proslavio. Suviše jalovo i bez prave ideje igrali su crveno-beli. Novi šef struke Imanol Alguasil, legenda Real Sosijedada, skoro 70 minuta ništa nije menjao. Na 15 minuta pre kraja šansu za debi ukazao je najvećem pojačanju Lionu Bejliju, nešto ranije na teren poslao Ukrajinca Jaremčuka, no ništa od toga nije pomoglo, niti nešto značajno promenilo u polju.
Od prvog minuta igrao je još jedan skupoceni superstar - Gustavo Puerta. Ni on međutim nije ostavio povoljniji utisak od ostatka tima.
Momcima sa Krita, koji su s ova tri boda izbili na čelo tabele, iliti na deobu prvog mesta sa Panatinaikosom i Panatolikosom (šampionski AEK ima dva boda manje i meč manje), zaslužuju sve pohvale. A pre svih strelac pobednosnog pogotka Kenan Kodro. On je u 66. minutu matirao Štefana Ortegu i obezbedio prvu pobedu Ofiju u Pireju još od 1990. godine?!