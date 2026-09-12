Gatuzo, ko ti je ukrao šou? Zlatni Moreira junior blickrigom sprečio istorijski početak Lacija
Vreme čitanja: 9min | sub. 12.09.26. | 19:58
Hitali su Nebeskoplavi ka tome da prvi put ikada imaju 12 bodova iz četiri kola Serije A, a onda je Dijego Moreira dao dva gola za dva minuta
Rim je bio spreman za istoriju, Lacio Đenara Gatuza imao je sve u svojim rukama i sigurno vođstvo od 2:0 na poluvremenu, a onda je u nastavku ispustio kolosalnu šansu da ostvari najbolji start u istoriji kluba i upišu sve četiri pobede u prva četiri kola Serije A. Na i više nego polupraznom Olimpiku, gde su navijači Lacija nastavili radikalan bojkot protiv uprave kluba, Nebeskoplavi su u okviru četvrtog kola odigrali nerešeno sa Milanom - 2:2.
Umesto vetra u leđa sa krcatih tribina, Gatuzov tim je pred šačicom svojih pristalica i glasnijim gostima pokušao da ispiše istoriju. Kada je delovalo da rimska ekipa rutinski gazi ka četvrtom uzastopnom trijumfu, na scenu je stupio zlatni sin Almamija Moreire, Dijego Moreira. Supertalentovani belgijski fudbaler izveo je dvominutni blic-krig i ugasio rimsku žurku pre nego što je ona uopšte i počela.
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Dijego Moreira je pokazao je da je fudbalski gen u potpunosti nasledio i nadgradio ga u odnosu na oca koji je bio miljenik navijača Partizana pre petnaestak godina. Dok su navijači Lacija u mislima već slavili istorijski podvig i upisivanje u večnost, momak plaćen Lionu krajem avgusta 45.000.000 evra fiksno + 20.000.000 potencijalnih bonusa je u 64. minutu odlučio da preuzme ulogu glavnog dželata. Sevnula je brza akcija po levoj strani, odbrana Nebeskoplavih je zaspala, a Moreira se sjajno ušunjao u kazneni prostor i iz neposredne blizine zakucao loptu iza leđa nemoćnog Hristosa Mandasa za 1:2 i prvi signal uzbune u Rimu.
Kao da taj hladan tuš nije bio dovoljan, samo 120 sekundi kasnije, u 66. minutu, na semaforu je već pisalo 2:2. Rosoneri su ponovo odigrali munjevitu tranziciju, lopta je Adrijen Rabio prosledio do raspoloženog Moreire na ivici kaznenog prostora, a on je bez oklevanja odapeo strelu koja je Grk Mandas ispratio pogledom. Taj ludi dvominutni blic-krig potpuno je rastočio rimski bedem, zaledio Gatuza pored aut-linije i pretvorio izvesno slavlje u dramatičnu borbu za goli bod. Mogli su Strahinja Pavlović i saigrači i do sva tri boda, ali je Lacio nekako uspeo da izdrži i ostane neporažen. Milan sada ima 8, a Lacio 10 bodova od mogućih 12 u dosadašnjem toku sezone.
A sve je počelo kao u najlepšem snu za domaći sastav, koji je od prvog sudijskog zvižduka nametnuo žestok ritam i pokazao da želi istoriju. Lacio je u prvih 45 minuta izgledao moćno, poletno i taktički besprekorno, potpuno sakrivši loptu zbunjenim Rosonerima. Rano slavlje domaćinu doneo je Kančeleri, koji je iskoristio asistenciju Matije Zakanjija, ušušnjao se iza leđa Pervisa Estupinjana i preciznim udarcem matirao Majka Menjana za 1:0, izazvavši erupciju oduševljenja među ono malo vernih navijača.
Dok je Milan pokušavao da se konsoliduje, usledio je novi mat u tri poteza u finišu prvog poluvremena. Nebeskoplavi su odigrali prelepu akciju kroz sredinu, odbrana gostiju je ponovo pukla, a hladnokrvni Noslin se našao na pravom mestu i posle gužve uspeo da umuva loptu u mrežu glavom za velikih 2:0 pre odlaska na odmor. Gatuzo je u tim trenucima na klupi delovao kao general koji je savršeno pripremio bitku, a klupski rekord bio je na dohvat ruke.
Međutim, to blistavo prvo poluvreme samo je postavilo pozornicu za Moreirin šou koji je usledio u nastavku...
SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
Subota
Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)
/Vaskez 50 - Kvernadze 14/
Lacio - Milan 2:2 (2:0)
/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/
20.45: (1,55) Atalanta (4,00) Kaljari (6,25) - MR
Nedelja
15.00: (2,70) Leče (3,05) Monca (2,80) - MR
18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR
20.45: (5,50) Sasuolo (3,70) Juventus (1,67) - MR
Ponedeljak
18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR
18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR
20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR
***Kvote su podložne promenama