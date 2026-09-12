Gatuzo, ko ti je ukrao šou? Zlatni Moreira junior blickrigom sprečio istorijski početak Lacija

Rim je bio spreman za istoriju, Lacio Đenara Gatuza imao je sve u svojim rukama i sigurno vođstvo od 2:0 na poluvremenu, a onda je u nastavku ispustio kolosalnu šansu da ostvari najbolji start u istoriji kluba i upišu sve četiri pobede u prva četiri kola Serije A. Na i više nego polupraznom Olimpiku, gde su navijači Lacija nastavili radikalan bojkot protiv uprave kluba, Nebeskoplavi su u okviru četvrtog kola odigrali nerešeno sa Milanom - 2:2.

Umesto vetra u leđa sa krcatih tribina, Gatuzov tim je pred šačicom svojih pristalica i glasnijim gostima pokušao da ispiše istoriju. Kada je delovalo da rimska ekipa rutinski gazi ka četvrtom uzastopnom trijumfu, na scenu je stupio zlatni sin Almamija Moreire, Dijego Moreira. Supertalentovani belgijski fudbaler izveo je dvominutni blic-krig i ugasio rimsku žurku pre nego što je ona uopšte i počela.