PREMIJERA PODKASTA "4x10": Alimpijević za start, skeniranje Zvezde i Partizana i ko fali na listi ABA 25

EKSKLUZIVNO: DUŠAN ALIMPIJEVIĆ O KULTU REPREZENTACIJE I JOKIĆEVOJ ŽRTVI

Čast da otvori premijernu epizodu imao je selektor reprezentacije Srbije i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević. U opširnom i direktnom razgovoru, selektor se dotakao ključnih tema za srpsku košarku, priznavši detalje koji oslikavaju kakvo zajedništvo vlada među Orlovima.

"Malo ljudi zna da je Nikola Jokić imao visoku temperaturu na dan utakmice sa Italijom, da nije bio dobro tri dana pre toga i da nije hteo to da nam kaže da nas ne bi uznemirio. Prvi put sam ga na obroku video sa braunilom u ruci iz koje je primio ne znam koliko infuzija tog dana, a onda je izašao na teren. Postoje igrači u klubovima koji zbog malog bola ne žele da rizikuju, a ovi momci u reprezentaciji su rizikovali sve", otkrio je Alimpijević u podkastu "4x10".

Pored nacionalnog tima i "slučaja UCLA", Alimpijević je u prvom delu emisije skenirao prelazni rok večitih, objasnio zašto Zvezda ima jasnu viziju sa Milošem Teodosićem i šta je on video kao problem tokom leta u Partizanu, ali i podelio lekcije iz svoje evroligaške sezone na klupi crveno-belih 2017/18 koje danas primenjuje u Bešiktašu.

ŠTA VAS JOŠ ČEKA U PRVOJ EPIZODI "4x10"?

Pored velikog intervjua sa selektorom, četverac u studiju detaljno je pretresao tri centralne teme pred početak nove sezone:

1) Turbulentno leto u KK Partizan MozzartBet:

2) Rekonstrukcija u KK Crvena zvezda

3) (Ne)sporna lista Top 25 igrača u istoriji ABA lige

Prvu epizodu podkasta "4x10" možete pogledati u prilogu ispod, kao i na zvaničnom YouTube kanalu MozzartTV. Pratite nas, gledajte, slušajte svake subote i u komentarima nam pišite vaše utiske, pohvale i kritike!