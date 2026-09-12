Sergej naneo Lazetiću najubedljiviji poraz uz pomoć Martinelijevog het-trika

Čekali su Saudijci kada će skupoceni Gabrijel Martineli da proradi u dresu Al Hilala. Nažalost po srpskog trenera Žarka Lazetića i njegov Al Tavon, napadač kojeg je azijski velikan platio Arsenalu 70.000.000 evra proradio je baš ove subote, u 7. kolu šampionata Saudijske Arabije. Postigao je Brazilac u Buraidi het-trik, tek drugi u karijeri, u obedi Al Hilala sa 6:0 (3:0).

Takođe je loše bilo po nekadašnjeg stratega Metalca i TSC-a to što Martineli nije jedini raspoloženi igrač snažnog tima iz Rijada. I 58.400.000 evra skupoceni Oli Votkins je jutros ustao na bolju, srećniju nogu, pa je meč sa Al Tavonom završio sa po dva gola i asistencije.