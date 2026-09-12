Sergej naneo Lazetiću najubedljiviji poraz uz pomoć Martinelijevog het-trika
Vreme čitanja: 3min | sub. 12.09.26. | 20:11
Al Hilal kao gost bolji od Al Tavona sa 6:0 (3:0) u 7. kolu prvenstva Saudijske Arabije
Čekali su Saudijci kada će skupoceni Gabrijel Martineli da proradi u dresu Al Hilala. Nažalost po srpskog trenera Žarka Lazetića i njegov Al Tavon, napadač kojeg je azijski velikan platio Arsenalu 70.000.000 evra proradio je baš ove subote, u 7. kolu šampionata Saudijske Arabije. Postigao je Brazilac u Buraidi het-trik, tek drugi u karijeri, u obedi Al Hilala sa 6:0 (3:0).
Takođe je loše bilo po nekadašnjeg stratega Metalca i TSC-a to što Martineli nije jedini raspoloženi igrač snažnog tima iz Rijada. I 58.400.000 evra skupoceni Oli Votkins je jutros ustao na bolju, srećniju nogu, pa je meč sa Al Tavonom završio sa po dva gola i asistencije.
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Pitanje pobednika Al Hilal je rešio već posle 18 minuta. U 9. je Votkins savladao Mailsona na asistenciju Rubena Neveša, da bi potom u 18. Martineli duplirao prednost.
Pred kraj prvog poluvremena, konkretno u 43. minutu Votkins je asistirao Martineliju za 3:0, a već u uvodnim minutima nastavka pukla je petarda. U 50. minutu je Brazilac ponovo bio strelac, posle dobrog prodora Krisensija Samervila, čime je došao do drugog het-trika u seniorskoj karijeri, prvog od januara i golova Portsmutu u FA kupu.
Ubrzo zatim je Votkins postigao peti gol na meču, da bi Englez potom u 75. minutu namestio pogodak i Sultanu Mandašu za konačnih 6:0. Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić je ponovo odigrao svih 90 minuta za Al Hilal, ali ovog puta nije bio neophodan njegov učinak da bi plavo-beli došli do trijumfa.
Ovo je Al Hilalu bila šesta pobeda u sezoni, dok Lazetićev Al Tavon još uvek ne zna za trijumf u prvenstvu. Ostvario je tri remija i četiri poraza, a jedini put se 44-godišnji strateg radovao u saudijskom fudbalu u nacionalnom kupu, gde je u 1. kolu savladao Damak sa 3:0.
Tim za koji igra Milinković-Savić je večeras izjednačio Lazetićev crni rekord, odnosno naneo mu novu najubedljiviju pobedu. Prethodni put je sa 0:6 izgubio u novembru 2025. godine sa izraelskim Makabijem, kada je u Ligi Evrope Olimpik Lion bio ubedljiv.
Sada će priliku za popravni imati tek za mesec dana, kada Al Tavon bude gostovao Al Šababu. Prethodno će morati da sačeka da prođe reprezentativna pauza.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 7. KOLO
Petak
Al Kadisija – Al Etifak 3:3 (2:1)
/Kinonjes 12, Retegi 15, Al Katani 81 – Čelina 26, Medran 64, Larson 85/
Al Fajsali – Al Itihad 1:3 (0:2)
/Bongonda 87 – Bergvaj 28, En Nesiri 43, 59/
Al Ahli Džeda – Al Hazem 3:1 (3:1)
/Trinkao 21, Toni 32pen 45 – Al Nahli 2/
Subota
Al Tavon – Al Hilal 0:6 (0:3)
/Votkins 9, 53, Martineli 18, 43, 50, Mandaš 75/
Al Halidž - Al Nasr U TOKU
Al Šabab - Al Fejha U TOKU
Nedelja
18.20: (1,65) Neom (3,70) Al Fateh (4,90)
20.00: (1,47) Al Dirija (4,10) Abha (6,25)
20.00: (3,05) Al Rijad (3,35) Al Holud (2,20)
***Kvote su podložne promenama