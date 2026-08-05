Nordsjelandova kovnica novca radi sve jače: Pao rekord Danske – 30.000.000

Pažljivi čitaoci Mozzart Sporta mogli su da pronađu njegovo ime u našoj najavi početka sezone u Danskoj. Tada smo napisali da Nordsjeland ima dovoljno para da se po investicijama porva sa najvećim klubovima te zemlje, ali da ne želi da odustaje od ideje koja ga je u vrh i dovela, a to je da se oslanja isključivo na omladinsku školu. Tada smo napisali i da Nordsjeland već ima sledeći mega-projekat za prodaju, a danas smo dobili i potvrdu, jer Kejleb Jirenći je otišao u Premijer ligu.

Konkretno u Koventri Siti Frenka Lamparda i to za novac koji je pomerio granice u danskom fudbalu pošto je prvi premašio sumu od 200.000.000 tamošnjih kruna. Da odmah prevedemo, to je 27.000.000 evra fiksno – i odmah isplaćeno – čime je Jirenći oborio rekord Ernesta Nume, koga je, takođe Nordsjeland, prodao belgijskom RWD Molenbeku za 25.000.000.