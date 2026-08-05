Nordsjelandova kovnica novca radi sve jače: Pao rekord Danske – 30.000.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 12:19
Kejleb Jirenći ide u Premijer ligu
Pažljivi čitaoci Mozzart Sporta mogli su da pronađu njegovo ime u našoj najavi početka sezone u Danskoj. Tada smo napisali da Nordsjeland ima dovoljno para da se po investicijama porva sa najvećim klubovima te zemlje, ali da ne želi da odustaje od ideje koja ga je u vrh i dovela, a to je da se oslanja isključivo na omladinsku školu. Tada smo napisali i da Nordsjeland već ima sledeći mega-projekat za prodaju, a danas smo dobili i potvrdu, jer Kejleb Jirenći je otišao u Premijer ligu.
Konkretno u Koventri Siti Frenka Lamparda i to za novac koji je pomerio granice u danskom fudbalu pošto je prvi premašio sumu od 200.000.000 tamošnjih kruna. Da odmah prevedemo, to je 27.000.000 evra fiksno – i odmah isplaćeno – čime je Jirenći oborio rekord Ernesta Nume, koga je, takođe Nordsjeland, prodao belgijskom RWD Molenbeku za 25.000.000.
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S tim da bi razlika ovde mogla i da poraste, jer Koventri bi u bonusima mogao da na ovih 27.000.000 doplati Nordsjelandu još 3.000.000. Istina, i u Numinom transferu postoji mogućnost da sa bonusima on naraste na okruglo 30.000.000.
Tipsbladet javlja da je ostalo samo još da 20-godišnji Jirenći, koji je sa Ganom igrao na ovogodišnjem Mundijalu, prođe lekarske preglede. Mladi vezista će tada postati i najskuplja kupovina u istoriji Koventrija.
Što se tiče Nordsjelanda – koji je ranije u Premijer ligu već poslao Sindera Valea Egelija, Patrika Dorgua i Mohameda Kudusa – oni ovaj novac neće odmah utrošiti na nove igrače. Oni će da nastave da prave nove. I da ih prodaju za sve veće i veće cifre.
Midtjiland i Kopenhagen će i dalje najviše ulagati i dominirati tamošnjim fudbalom. Ali na listi 11 najskupljih prodaja u Danskoj, a toliko je igrača iz lige otišlo za 15.000.000 evra ili više, čak sedmorica su ih baš iz Nordsjelanda. Trojica iz Kopenhagena. I jedan iz Midtjilanda.
U Nordsjelandu znaju šta umeju da rade. I od toga ne odustaju.