Saša Ilić: Izgleda da Partizan igra katastrofalno.... Ako se gleda kroz rezultat – slažem se

„Ne tražim opravdanja, mi i kad dobijemo 4:0 novinari pričaju kako ništa ne valja. Najbolja naša utakmica je protiv IMT-a, koju smo izgubili, a ozbiljno smo pritiskali odbranu rivala i sa igračem manje. Znam da se sve gleda kroz rezultat. Momcima ništa ne može da se uzme za zlo, dali su maksimum, potrošili su se više nego što je potrebno, ali izgleda da Partizan igra katastrofalno. Ako se gleda kroz rezultat – slažem se. Ako se gleda kroz igru – ne slažem se“, istakao je Saša Ilić na konferenciji za medije pred duel sa Tobolom.

Opšti je utisak da sadašnji kadar crno-belih nije stasao za velike domete. Tačnije, da bez pojačanja nije u stanju da pravi razliku ni protiv ekipa skromnog kvaliteta, kao što su Zemun ili Mačva, pa i UNA Štrasen.

„Uvek je trener najodgovorniji za sve stvari koje se dešavaju na terenu. Bilo je momenata i protiv ekipa iz donjeg doma kako bih želeo da igramo, ali su kratko trajali. Olako primamo golove, razumem da su mladi igrači, ali kad se greške ponavljaju to utiče na samopouzdanje. Svaki gol smo primili u hendikepu, kad je naša ekipa imala više igrača od protivnika, to se olako dešavalo. Sad je situacija takva. Znamo da je Partizan klub koji živi od rezultata, ne izgleda najbolje moguće, desio nam se crveni karton protiv IMT-a, dva gola smo primili u nadoknadi vremena u prva tri kola, a na sve to nismo mogli da utičemo u pripremi utakmice. Ranije sam pričao da su ekipi potrebni igrači koji bi pojačali kvalitet, ali iz raznih razloga nismo bili u stanju da to uradimo ranije. Meni bi bilo lakše da su došli pre početka priprema, ali to nije bilo moguće zbog zabrana i kazni koje su opterećivale klub. Da li može bolje? Može. Da li je potrebno vreme? Da. Idemo utakmicu po utakmicu.“

Malo se brecnuo Saša Ilić posle pitanja novinara da li će za meč sa Tobolom rotacije biti manje ili veće nego dosad.

„Voleo bih da znam šta znači manje ili više rotacija. Normalno je da Samson uđe do zamora, jer dugo nije igrao. Normalno je da stavimo svežeg igrača da ne bi bilo povreda. Niko u Partizanu nije napravio toliku razliku da bi bio standardan. Uvek gledamo kako da odgovorimo na zahteve rivala, da napravimo balans, da imamo igrača koji rešava situacije u skoku.“

Sve to će morati daleko bolje u četvrtak.

„Tobol je ekipa sačinjena od internacionalaca. Ako joj dozvolite prostor u sredini terena zna da igra fudbal. Milovanović je jedan od glavnih igrača, a u prošlosti je znao da zagorča život Partizanu. Kvalitetniji su Kazahstanci od Una Štrasena, ne toliko specijalno, ali moramo da se skoncentrišemo i da ne pravimo jednostavne greške jer nas je to skupo koštalo. Taktičke i tehničke stvari koje su pravljene pod pritiskom...“

Ako bi Partizan prošao u plej-of, tamo bi ga čekao Hetafe.

„Pratio sam žreb i mogu da kažem da smo izvukli najtežeg mogućeg protivnika, sedmog na tabeli La lige, uz englesku najbolju na svetu, ali u ovom trenutku nismo u situaciji da razmišljamo o Špancima, jer nam dolazi Tobol. Misli su usmerene ka dvomeču sa Kazahstancima“, dodao je Saša Ilić.

Štoper Nikola Simić je svestan da crno-beli ne igraju u skladu sa očekivanjima, ali veruje da će se to uskoro promeniti.

„Ulazimo u meč sa malo manje samopouzdanja posle poraza od IMT-a, ali sa dosta poštovanja prema protivniku. Ako budemo odigrali svoju igru, nadamo se najboljem“, kaže Simić, kao deo defanzivne linije koja je dosad poprilično ranjiva. „Odbrana se sastoji od cele ekipe, počinje od napada, ali je istina da lako primamo golove, skoro svaku utakmicu. Nadamo se da ćemo treninzima i mečevima to svesti na minimum. Nisam ja taj koji će davati mišljenje o igri, a o sebi ne mogu imati preveliko pozitivno mišljenje jer smo jednu izgubili, a jednu odigrali nerešeno. Nisam zadovoljan, ali mislim da će biti bolje i ekipno i ja kao igrač. Atmosfera je veoma pozitivna u svlačionici, svi se spremamo za meč, zaboravili smo IMT.“