Gomilaju se problemi na Stamford Bridžu: Čelsi bez stuba odbrane do kraja godine

Poraz od Totenhema u gradskom derbiju u Premijer ligi, eliminacija od Liverpula u Ligu kupu. Već je u Čelsiju raspoloženje pomalo narušeno usled slabijih rezultata (samo dve pobede u poslednjih pet utakmica), a dodatno ga kvari kadrovska situacija koja je sve lošija.

Čelsijevi problemi sa povredama dodatno su se pogoršali nakon što je francuski štoper Maksens Lakroa doživeo ozbiljniju povredu zadnje lože tokom pomenutog meča Liga kupa protiv Liverpula. Defanzivac koji je ovog leta stigao iz Kristal Palasa za nešto više od 60.000.000 evra povredio se u završnici prvog poluvremena pokušavajući da blokira udarac Kodija Gakpoa. Lakroa je napustio teren uz bolnu grimasu i prema navodima francuskog novinara Fabrisa Hokinsa - čiju informaciju potvrđuje i Bi Bi Si - mogao bi da odsustvuje sve do januara, što predstavlja veliki hendikep za londonsku ekipu.