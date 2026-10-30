Gomilaju se problemi na Stamford Bridžu: Čelsi bez stuba odbrane do kraja godine
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 18:52
Maksens Lakroa teže povredio zadnju ložu
Poraz od Totenhema u gradskom derbiju u Premijer ligi, eliminacija od Liverpula u Ligu kupu. Već je u Čelsiju raspoloženje pomalo narušeno usled slabijih rezultata (samo dve pobede u poslednjih pet utakmica), a dodatno ga kvari kadrovska situacija koja je sve lošija.
Čelsijevi problemi sa povredama dodatno su se pogoršali nakon što je francuski štoper Maksens Lakroa doživeo ozbiljniju povredu zadnje lože tokom pomenutog meča Liga kupa protiv Liverpula. Defanzivac koji je ovog leta stigao iz Kristal Palasa za nešto više od 60.000.000 evra povredio se u završnici prvog poluvremena pokušavajući da blokira udarac Kodija Gakpoa. Lakroa je napustio teren uz bolnu grimasu i prema navodima francuskog novinara Fabrisa Hokinsa - čiju informaciju potvrđuje i Bi Bi Si - mogao bi da odsustvuje sve do januara, što predstavlja veliki hendikep za londonsku ekipu.
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Menadžer Ćabi Alonso i čelnici kluba oprezni su u prognozama tačne dužine odsustva, ali je španski stručnjak uoči prvenstvenog susreta sa Mančester junajtedom potvrdio da Francuz neće brzo na teren.
"Maks je doživeo povredu i očekujemo da neće biti spreman pre reprezentativne pauze, pa će odsustvovati nekoliko nedelja", izjavio je Alonso na današnjoj konferenciji. Međutim, nedugo zatim pomenuti mediji izašli su sa informacijom da bi francuski reprezentativac mogao da odsustvuje do kraja kalendarske godine.
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Njegovo odsustvo moglo bi i te kako da se oseti jer je ubrzo po dolasku postao stub Čelsijeve odbrane. Od početka sezone na terenu je proveo manje minuta samo od Morgana Rodžersa, a od ukupno 11 utakmica u svim takmičenjima na deset je bio starter. Da stvar bude još gora, Lakroina povreda samo je još jedna u nizu koje su zahvatile Čelsijeve fudbalere. Prethodno su se povredili Emilijano Martinez kojeg izvesno neće biti među stativama do povratka sa predstojeće reprezentativne pauze, dok će po rečima Ćabija Alonsa van terena 'nekoliko nedelja' biti i najbolji strelac ekipe Žoao Pedro.
Čelsi pored Lakroe na poziciji štopera ima još i Veslija Fofanu, Livaja Kolvila, Džoša Ačemponga i Arona Anselmina, kao i Jorela Hatoa, koji je sposoban da pokrije poziciju levog i centralnog defanzivca, s tim da su poslednja dvojica takođe povređeni...
"Sa Maksovom povredom, imamo Vesa (Fofanu), imamo Livaja (Kolvila), Džoša (Ačemponga) - on takođe može da igra kao centralni bek. Jorel (Hato) je opcija kada se vrati u tim. Ves je igrao i iako je promašio penal (protiv Liverpula, prim.aut.), mislim da je odigrao dobru utakmicu. Bio je konstantan, bio je jak i video sam mnogo pozitivnih stvari u njegovom nastupu. Znamo nivo koji poseduje i biće nam važan", rekao je Alonso.