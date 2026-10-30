Petrušev odigrao partiju sezone! Stravičan pad Tomaša Satoranskog...

Petrušev je bio najefikasniji i statistički najkorisniji igrač utakmice sa 20 poena i indeksom 26 koji je uspeo da skupi za malo manje od 17 minuta. Odigrao je sveukupno savršenu partiju sa 6/6 iz igre i samo jednim promašenim slobodnim bacanjem. Imao je takođe tri skoka, te po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

Centri Hapoela nisu imali nikakvo rešenje za momka iz Beograda i to je Dubai uspeo da materijalizuje. Tačnije, od momenta kada je Srbin doneo preokret i obezbedio prednost svom timu, više se maltene nije postavljalo pitanje ko će biti pobednik. Paskvalov tim je držao apsolutnu kontrolu i stekao stabilnu dvocifrenu prednost koju više nije ispuštao do kraja, tačnije nije dozvolio protivniku da se ponada eventualnoj drami i borbi za dva boda.

Petrušev je već od finiša prve četvrtine bio efikasan i neko ko je držao svoj tim u rezultatskom egalu, a onda je na otvaranju druge četvrtine praktično sam nosio Dubai do vođstva od 29:22 i serije 10:0, pa je ekspresno stigao do 13 poena! U nastavku susreta, tačnije drugom poluvremenu Petrušev je samo održavao formu pogocima sa linije slobodnih bacanja.

Dozu gorčine utakmici doneo je stravični pad Tomaša Satoranskog u finišu treće deonice. Čeh je išao na skok posle promašaja Vasilija Micića i onda je doživeo nimalo prijatan pad na glavu. Udario je glavom o parket, posle čega je igra momentalno stala. Cela dvorana je u trenutku utihnula, igrači su pritrčali da mu pruže pomoć, dok su oni sa klupa dva tima se držali za glavu u neverici... Delovalo je da se radi o teškoj povredi, međutim Satoranski je uspeo da ustane, posle čega su ga odveli u svlačionicu. Ubrzo zatim prebačen je u bolnicu na dalja testiranja.

Novinari prisutni u dvorani kažu da su sudije želele da se uvere da je nekadašnji igrač Barselone svestan, pre nego što napusti parket. Do momenta povrede Satoranski je imao tri poena, te po četiri uhvaćene i podeljene lopte za 14 minuta.

Petrušev je bio samo jedan od dobro raspoloženih igrača Dubaija. Ponovo je Eli Okobo bio koban po protivnike sa 18 poena (8/12 iz igre) i pet asistencija, dok je Dvejn Bejkon dopisao 17 poena, doduše sedam sa linije penala. Dvocifren je bio još Mekinli Rajt sa 12 poena, šest skokova i tri asistencije. Vasilije Micić bio je najefikasniji pojedinac u gostujućim redovima. U danima kada se glasno spekuliše o razdoru u odnosu sa trenerom Dimitrisom Itudisom, Micić je za 28 minuta imao 15 poena (6/11 iz igre, 3/5 za tri), te sedam asistencija i četiri skoka. Poen manje dao je Den Oturu, dok su Iš Vejnrajt i Antonio Blejkni ubacili po 11 poena. Nedostajao je jako učinak Ilajdže Brajanta koji je stao na samo tri poena i 1/8 iz igre!