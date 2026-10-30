Embape misli da je najgore prošlo? Čovek koji poznaje Kineze upozorava: Nađi dobre advokate

Nekadašnji selektor Kine i legendarni fudbaler madridskog Reala, Hoze Antonio Kamačo , poručio je Embapeu da što pre angažuje dobre advokate, jer bi posledice njegovih izjava mogle da budu daleko ozbiljnije nego što trenutno izgledaju.

Jedna šala o Mao Cedungu pretvorila je Kilijana Embapea u nepoželjnu ličnost na jednom od najvećih svetskih tržišta, a čitava afera poprimila je razmere koje daleko prevazilaze fudbal. Francuski reprezentativac našao se na udaru kineske javnosti, ostao bez nekoliko unosnih sponzorskih ugovora, dok su se od njegovih izjava ogradili i Real Madrid i španska Primera. Sada mu je stiglo i upozorenje od čoveka koji je na sopstvenoj koži osetio kako izgleda sukob sa kineskim institucijama.

Sve je počelo snimkom na kojem je Embape nekadašnjeg kineskog lidera Mao Cedunga nazvao diktatorom, što je izazvalo burne reakcije u zemlji u kojoj se istorijska uloga osnivača Narodne Republike Kine smatra izuzetno osetljivom temom. Iako se kapiten francuske reprezentacije u međuvremenu izvinio, a kineske vlasti saopštile da njegovo izvinjenje shvataju ozbiljno, posledice nisu izostale. Velike kineske kompanije prekinule su saradnju sa francuskim fudbalerom, njegovo ime počelo je da nestaje sa pojedinih proizvoda i promotivnih materijala, dok je državna televizija obustavila emitovanje utakmica španskog prvenstva. Čak je i naredni prvenstveni meč Real Madrida uklonjen iz televizijskog programa u Kini.

Kamačo, koji je kinesku reprezentaciju predvodio od 2011. do 2013. godine, nije nimalo iznenađen takvim razvojem događaja.

"Stalno vam ponavljaju da morate da se prilagodite njihovim pravilima, njihovim metodama i svemu što rade. Oni sebe smatraju gospodarima sveta u svakom pogledu, a sa takvim stavom nije lako izaći na kraj. Oni na Evropljane ili Amerikance često gledaju kao na lenje, previše emotivne i nesposobne za kolektivnu žrtvu i zato sebe smatraju superiornim. Najgore je da vam oni budu šefovi, oni smatraju da kulture drugih naroda ne mogu da se porede sa njihovom i zato ih gledaju uz potcenjivanje. Zato su i sada ovako kivni na Embapea“, izjavio je 71-godišnji Španac gostujući u emisiji El Partidaso De Kope. Iako tokom boravka u Kini nikada nije dobio zvaničan spisak zabranjenih tema, Kamačo tvrdi da su mu visoki funkcioneri vrlo brzo stavili do znanja kakva se pravila ponašanja očekuju od stranaca. Zato je njegov savet Embapeu, ali i rukovodstvu Real Madrida, prilično konkretan.

"Pronađite dobre advokate. Oni odmah prekidaju sve veze, a onda je na vama da se snalazite sa FIFA, UEFA ili bilo kojom drugom nadležnom institucijom“, upozorio je nekadašnji španski reprezentativac. Da njegove reči nisu samo teorijsko upozorenje, Kamačo je potkrepio skoro neverovatnom pričom o sopstvenom odlasku sa klupe kineske reprezentacije. U junu 2013. godine Kina je doživela istorijski debakl u prijateljskoj utakmici protiv Tajlanda, izgubivši rezultatom 1:5. Poraz je izazvao ogroman skandal, a u javnosti su se pojavile čak i glasine o mogućem nameštanju utakmice. Kamačo je ubrzo ostao bez posla, ali način na koji je njegov ugovor raskinut ostao mu je posebno urezan u sećanje.

"Rekli su mi: "Vaš ugovor je produžen", a samo sedam dana kasnije nisu hteli čak ni povratnu avionsku kartu da mi plate", ispričao je Španac.