Hiski i Viktorija Plzenj pod pritiskom pred Zvezdu, tri boda protiv Zlina su imperativ

Viktorija Plzenj je na startu poražena od Libereca (1:3), potom je dva puta remizirala, sa Zbrojovka Brnom (1:1) i Teplicama (5:5) u neobičnom susretu u kojem smo videli deset različitih strelaca i gde je Viktorija ispustila prednost od 3:0.

20.00: (1,25) Viktorija Plzenj (5,50) Zlin (10,0)

Sve to je bilo dovoljno da navijači iskažu nezadovoljstvo, te da pojedini mediji najave moguću smenu trenera Martina Hiskija, ali reagovala je uprava. Predsednik Adolf Šadek je poručio kako trener ima poverenje, ali da zahteva hitnu reakciju ekipe i to počevši već od večerašnje utakmice sa Zlinom.

"Reći ću otvoreno, vrlo sam nezadovoljan. Ne radi se o bodovima, već tome kako smo igrali. Mečevi na otvaranju nisu bili dobri, to ne može da se izbegne, tako da očekujem značajan napredak. Razočaranje je logično. Niko nije zadovoljan, od trenera do igrača i uprave kluba. Čuo sam svakakve spekulacije i odlučio sam da odgovorim na njih, jer sve to zaslužuje jasnu poziciju, pre svega oko toga ko o čemu odlučuje u klubu", poručio je Šadek.

Objasnio je da je on taj, koji zajedno sa sportskim sektorom odlučuje o treneru i igračima. Dodao je da Viktorija Plzenj ima jasno razrađen sistem odgovornosti od početka, gde svako zna svoju ulogu. Takođe, rekao je i da se sve prati i ocenjuje na dnevnoj bazi, ali da se sve značajne odluke, posebno one koje se tiču trenera i igrača, donose unutar kluba. Otuda, sav fokus je na predstojeća dva meča, sa Zlinom i Crvenom zvezdom.

"Sportski direktor Martin Vozabal i ja razgovaramo sa trenerom i igračima o ciljevima. Očekujemo momentalnu reakciju tima, posebno u meču sa Zlinom i predstojećim susretima plej-ofa za Ligu Evrope. Na to smo maksimalno fokusirani", poručio je Šadek.

Praktično, trener Hiski i igrači imaju nekoliko mečeva da poprave stanje. U suprotnom, promene su neminovne, a jasno je da je u toj situaciji trener prvi na udaru.

Bez obzira na uveravanja uprave kluba o poverenju u trenera, češka štampa prenosi da se nekoliko imena dovodi u vezu sa klupom Viktorije Plzenj. U pitanju su David Horejš, Zdenko Frtala i Radoslav Kovač.

Uoči meča sa Zlinom, defanzivac Viktorije Plzenj Karel Špačil je poručio da neće biti opravdanja ako Viktorija ne ostvari prvu pobedu u sezoni.

"Jednostavno je, igramo za tri boda. Cele nedelje, glavna tema u svlačionici bila je naša igra u odbrani, naš defanzivni učinak. Sve je jasno, imamo cilj da ostvarimo prvu pobedu", rekao je Špačil.

Očekuje se da će Viktorija protiv Zlina igrati u ovom sastavu: Vigele - Prebsl, Špačil, Dveh, Doski - Hrošovski, Pirgić - Memić, Suare, Kabongo - Vidra. Defanzivac David Krčik je zbog udaranja protivničkog igrača na meču sa Teplicama suspendovan na četiri meča, ali može da igra u Evropi, dok je van stroja zbog povrede kolena Vaslav Jemelka.

Inače, i Zlin je krenuo loše, upisao je dva poraza i poslednji je na tabeli. Ipak, prošle sezone, Zlin je bio kost u grlu za fudbalere Viktorije. Dobio je oba prvenstvena meča, sa 1:0 i 3:0. Proletos, poraz od Zlina i tri primljena gola bili su kobni za trenera Miroslava Kubeka. Ipak, preovladava uverenje da čelnici Viktorije neće ništa menjati ni u slučaju da izgube od Zlina, jer prosto nema vremena za to, pošto već u četvrtak sledi gostovanje u Beogradu.

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ČEŠKA 1, 4. KOLO

Subota

17.00: (2,20) Paradubice (3,35) Mlada Bolselav (3,05)

17.00: (1,90) Slovačko (3,30) Sigma (2,30)

17.00: (1,40) Sparta Prag (4,40) teplice (7,25)

20.00: (1,25) Viktorija Plzenj (5,50) Zlin (10,0)

Nedelja

15.00: (1,45) Banjik Ostrava (4,20) Artis Brno (6,50)

20.00: (4,10) Liberec (3,45) Slavija Prag (1,82)

Odloženo za 02.09.

18.00: Zbrojovka Brno - Hradec

20.00: Bohemijans - Jablonec

*** kvote su podložne promenama