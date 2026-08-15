Bio je i red: Povlači se 21
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 10:21
Dres Kevina Garneta ide pod svodove "Target centra"
Na vrhuncu igračke moći dobio je Kevin Garnet nadimak "Big Ticket" jer je bio taj koji prodaje ulaznice i zbog koga navijači dolaze da gledaju Minesota Timbervulvse, u kojoj god da su hali. Najbolji je igrač u istoriji franšize, tu nema šta. Jedini je igrač koji je najbolji strelac, skakač, asistent, kradljivac lopti i ima najviše blokada u istoriji jedne ekipe, što je i dalje neverovatno. Jednostavno, on je bio Minesota.
Zato je došao red da pod svodovima "Target centra" osvane broj 21 i povuče se i zvanično zauvek iz upotrebe u Mineapolisu. Minesota je konačno saopštila da će 28. februara 2027. godine. biti održana ceremonija i to tokom utakmice sa Boston Seltiksima, gde je ostavio veliki trag i osvojio jedini šampionski prsten u karijeri. Boston je još 2022. godine povukao njegov broj 5 iz upotrebe.
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Minesota je Garneta izabrala kao petog pika na draftu 1995. godine, direktno iz srednje škole, pošto nije bilo dileme kakav će igrač biti. I danas je rekorder Timbervulsa po broju poena, skokova, asistencija, ukradenih lopti, blokada i odigranih utakmica. Nekadašnji krilni centar je u sezoni 2013/14 osvojio MVP priznanje i predvodio Minesotu do osam uzastopnih plasmana u plej-of, uključujući i plasman u finale Zapadne konferencije 2004. godine. Posle njega, doigravanje nisu videli čitavu deceniju, sve dok nije došao Džimi Batler.
Posle perioda provedenog u Bostonu i Bruklinu, Garnet se u februaru 2015. vratio u Minesotu i upravo u dresu Timbervulsa završio igračku karijeru 2016. godine. U košarkašku Kuću slavnih primljen je 2020. godine. Dakle, sve je uradio, samo mu još dres Minesota nije povukla i svi se pitaju - zašto?
Povlačenje njegovog dresa godinama je bilo odlagano zbog zategnutog odnosa Garneta sa bivšim vlasnikom Timbervulsa Glenom Tejlorom. Situacija se promenila nakon što su Mark Lor i Aleks Rodrigez preuzeli kontrolu nad klubom, a KG se krajem 2025. vratio u franšizu kao ambasador ekipe. Sada su u dobrim odnosima i sada može i dres da se povuče.
Na toj utakmici u februaru treba očekivati mnoge bivše saigrače iz oba tima i košarkaške legende.