Bio je i red: Povlači se 21

Minesota je Garneta izabrala kao petog pika na draftu 1995. godine, direktno iz srednje škole, pošto nije bilo dileme kakav će igrač biti. I danas je rekorder Timbervulsa po broju poena, skokova, asistencija, ukradenih lopti, blokada i odigranih utakmica. Nekadašnji krilni centar je u sezoni 2013/14 osvojio MVP priznanje i predvodio Minesotu do osam uzastopnih plasmana u plej-of, uključujući i plasman u finale Zapadne konferencije 2004. godine. Posle njega, doigravanje nisu videli čitavu deceniju, sve dok nije došao Džimi Batler.

Posle perioda provedenog u Bostonu i Bruklinu, Garnet se u februaru 2015. vratio u Minesotu i upravo u dresu Timbervulsa završio igračku karijeru 2016. godine. U košarkašku Kuću slavnih primljen je 2020. godine. Dakle, sve je uradio, samo mu još dres Minesota nije povukla i svi se pitaju - zašto?

Povlačenje njegovog dresa godinama je bilo odlagano zbog zategnutog odnosa Garneta sa bivšim vlasnikom Timbervulsa Glenom Tejlorom. Situacija se promenila nakon što su Mark Lor i Aleks Rodrigez preuzeli kontrolu nad klubom, a KG se krajem 2025. vratio u franšizu kao ambasador ekipe. Sada su u dobrim odnosima i sada može i dres da se povuče.

Na toj utakmici u februaru treba očekivati mnoge bivše saigrače iz oba tima i košarkaške legende.