Bio u omladincima Njukasla, morao sam da osnuje košarkaški tim, a sada će nositi Barsu u Evroligi

Najveći uspeh ostvario je pre nekoliko meseci kada je sa ekipom Grinsboro Svorm osvojio Dži ligu, a bio je i MVP finala. U razvojnom šampionatu beležio je 18,2 poena, 6,3 skoka i 3,7 asistencija po meču.

Evbumvan je inače imao je veoma zanimljiv put. Rođen je i odrastao u Njukaslu i kao dete se bavio fudbalom. Bio je perspektivan, pa je bio i deo omladinske škole velikog Njukasla. Pored fudbala, igrao je kriket i ragbi, a trenirao je i atletiku. Košarkom je počeo da se bavi tek sa 14 godina i morao je sa drugarom da osnuje školski tim da bi mogao da trenira. Kasnije je prešao u Njukasl Iglse, a da je taletovan videlo se na kampu britanskog košarkaša južnosudanskog porekla Luola Denga.

Nakon toga je zadobio pažnju košarkaške javnosti, pa je njegov trener slao hajlajtse koledžima u Americi, a pomoćni trener Prinstona Bret Mekonel bio je impresioniran i preporučio ga je glavnom treneru Miču Hendersonu. Odigrao je četiri godine na tom univerzitetu i zatim tražio put do NBA lige.

Sakupio je 50 utakmica nastupajući za Memfis, Detroit, Njujork i najviše Bruklin. Ipak, shvatio je da bez šuta ne može da igra u NBA ligi i da je Evropa pravo mesto za njega. U reketu je zaista moćan i na njemu je da to pokaže u narednoj sezoni.

Redove katalonskog giganta zadužili su dosad Tajrs Martin, Džoš Nibo, Džastin Robinson, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude i Aleksander Balcersovski, dok su klub napustili Vil Klajburn, Nikolas Laprovitola, Jusufa Fal, Tomas Satoranski, Vili Ernangomez, Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos, Jan Veseli i Tornike Šengelija.