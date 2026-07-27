Preskočene administrativne prepreke, Dražić debituje za Kluž
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 13:25
Srpski napadač registrovan za meč 2. kola prvenstva Rumunije sa Voluntarijem (ponedeljak, 17.30)
Već neko vreme rumunski fudbalski klub Kluž ima finansijskih problema. Zbog njih nije mogao da registruje sva pojačanja na vreme za početak nove sezone, pa je srpski fudbaler Stefan Dražić propustio okršaj sa Ocelulom (1:2).
Ipak, sada je sve rešeno. Kako pišu rumunski mediji, Kluž je preskočio administrativne prepreke i Dražić je registrovan. To znači da će biti u konkurenciji da debituje ovog ponedeljka od 17.30 časova protiv Voluntarija u 2. kolu.
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Veliki broj igrača je otišao iz Kluža ovog leta, pa je 33-godišnji Dražić sada definitivno jedan od najiskusnijih na koje portugalski trener Antonio Folja može da računa. Doskorašnjem centarforu APOEL-a konkurencija u špicu Kluža su 22-godišnji Tudor Kokiš, 21-godišnji Teo Jolu i 19-godišnji Razvan Barstan.
17.30: (1,80) Kluž (3,60) Voluntari (4,60)
Tokom karijere Dražić je igrao za Radnički iz Obrenovca, Javor, Voždovac, Mehelen, Mezokovešd, Čangčun i Diosđer, a na Kipru je proveo prethodne dve sezone. Sa APOEL-om je osvojio jedini trofej u karijeri do sada, Superkup Kipra.
Za razliku od Kluža, Voluntari je ostao neporažen u prvom kolu prvenstva. Odigrao je 2:2 sa Botošanijem. Junak je bio George Merloj, koji je postigao izjednačujuć gol u 88. minutu.
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RUMUNIJA 1 – 2. KOLO
Ponedeljak
17.30: (1,80) Kluž (3,60) Voluntari (4,60)
20.30: (3,05) Botošani (3,35) Rapid Bukurešt (2,35)
***Kvote su podložne promenama