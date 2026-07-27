Preskočene administrativne prepreke, Dražić debituje za Kluž

Veliki broj igrača je otišao iz Kluža ovog leta, pa je 33-godišnji Dražić sada definitivno jedan od najiskusnijih na koje portugalski trener Antonio Folja može da računa. Doskorašnjem centarforu APOEL-a konkurencija u špicu Kluža su 22-godišnji Tudor Kokiš, 21-godišnji Teo Jolu i 19-godišnji Razvan Barstan.

17.30: (1,80) Kluž (3,60) Voluntari (4,60)

Tokom karijere Dražić je igrao za Radnički iz Obrenovca, Javor, Voždovac, Mehelen, Mezokovešd, Čangčun i Diosđer, a na Kipru je proveo prethodne dve sezone. Sa APOEL-om je osvojio jedini trofej u karijeri do sada, Superkup Kipra.

Za razliku od Kluža, Voluntari je ostao neporažen u prvom kolu prvenstva. Odigrao je 2:2 sa Botošanijem. Junak je bio George Merloj, koji je postigao izjednačujuć gol u 88. minutu.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

RUMUNIJA 1 – 2. KOLO

Ponedeljak

17.30: (1,80) Kluž (3,60) Voluntari (4,60)

20.30: (3,05) Botošani (3,35) Rapid Bukurešt (2,35)

***Kvote su podložne promenama