Hetafe odustao od Seka

Kako su objavili lokalni mediji u Madridu, koji prate Hetafe, klub je odlučio da odustane od pregovora za Dembu Seka. Po njihovim informacijama, Partizanovi finansijski zahtevi bili su u ovom momentu nedodirljivi za Hetafe, te do ponoći, kada se spušta zavesa na prelazni rok u Španiji, neće poleteti nova ponuda ka Beogradu. Mada i to treba uzeti sa rezervom, neka se vodi da je tako „90 odsto“, pošto je, kako to fudbalski radnici kažu, prelazni rok „živa stvar“.

Bilo je ovog leta raznih glasina, opipavanja pulsa, pa i poneka ponuda za Dembu Seka, ali nijedna koja bi zadovoljila Partizan. Mada, „pijaca“ će biti živa još nekoliko dana u Turskoj, Portugaliji, Austriji, Švajcarskoj, Grčkoj...

Crno-beli su na početku prelaznog roka kupili Seka od Torina za 1.400.000 evra. Senegalac je od početka sezone odigrao deset utakmica za Partizan i postigao četiri gola.