I naravno, Džej
Vreme čitanja: 1min | uto. 01.09.26. | 14:14
Enem promovisan na Renato Dalari
Bolonja je predstavila Džeja Enema, koji je stavio paraf na ugovor do leta 2030. godine, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.
Snažni napadač je deveti Holanđanin u istoriji kluba, a Crvena zvezda je od transfera inkasirala 6.000.000 evra. Zasad iz kluba nema potvrde da će Enem ići na pozajmicu, kako je prethodno najavio Đanluka di Marcio.
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Džej Enem (23) za Crvenu zvezdu je odigrao 22 utakmice i postigao sedam golova, uz tri asistencije. Prvobitno je planiran kao ozbiljan kandidat za startnu postavu crveno-belih u ovoj sezoni, ali se njegov status promenio, nakon čega je došlo do transfera.
“Ova nova epizoda predstavlja važnu stanicu u razvoju još uvek mladog napadača, koji je već sazreo kroz iskustvo igranja u različitim ligama i fudbalskim sredinama. Oslanjajući se na svoju fizičku konstituciju, Enem stiže među “crveno-plave” sa ciljem da svoje kvalitet stavi u službu tima i nastavi sa dokazivanjem u evropskom fudbalu”, poručili su iz Bolonje.
Enem je u kvalifikacijama za Ligu šampiona je odigrao svega 62 minuta, odnosno nešto više u dvomeču sa Viktorijom Plzenj. Na kraju, postigao je samo jedan gol na šest nastupa u ovoj sezoni, protiv Novog Pazara na stadionu Rajko Mitić.
Holanđanin je ponikao u AZ Alkmaru i stasao u omladinskoj školi Ajaksa. Ipak, u Amsterdamu nije dobio pravu šansu, pa je otišao u Veneciju. Na kraju, pronašao je sebe u OFK Beogradu, odakle se preporučio Crvenoj zvezdi i nastavio dalje ka Apeninima.