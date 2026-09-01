I naravno, Džej

Džej Enem (23) za Crvenu zvezdu je odigrao 22 utakmice i postigao sedam golova, uz tri asistencije. Prvobitno je planiran kao ozbiljan kandidat za startnu postavu crveno-belih u ovoj sezoni, ali se njegov status promenio, nakon čega je došlo do transfera.

“Ova nova epizoda predstavlja važnu stanicu u razvoju još uvek mladog napadača, koji je već sazreo kroz iskustvo igranja u različitim ligama i fudbalskim sredinama. Oslanjajući se na svoju fizičku konstituciju, Enem stiže među “crveno-plave” sa ciljem da svoje kvalitet stavi u službu tima i nastavi sa dokazivanjem u evropskom fudbalu”, poručili su iz Bolonje.

Enem je u kvalifikacijama za Ligu šampiona je odigrao svega 62 minuta, odnosno nešto više u dvomeču sa Viktorijom Plzenj. Na kraju, postigao je samo jedan gol na šest nastupa u ovoj sezoni, protiv Novog Pazara na stadionu Rajko Mitić.

Holanđanin je ponikao u AZ Alkmaru i stasao u omladinskoj školi Ajaksa. Ipak, u Amsterdamu nije dobio pravu šansu, pa je otišao u Veneciju. Na kraju, pronašao je sebe u OFK Beogradu, odakle se preporučio Crvenoj zvezdi i nastavio dalje ka Apeninima.