Abateu se ne ide praznih ruku u Firencu, pojačanje iz Verone stiglo, drugo na vidiku

I ovog jutra stigla je objava da je potpisan ugovor sa desnim bekom Verone, Alžircem Refikom Belgalijem. Pričalo se da je on nadomak potpisa za Sasuolo, ali momak koji je rođen u Belgiji 2002. godine ipak se odlučio da potpiše za Granatu.

"Torino je srećan što može da objavi da je trajno potpisan ugovor sa Rafikom Belgalijem iz Verone. Rođen je u Lebenu 7. juna 2002. Karijeru je počeo da gradi u akademijama Sint Trojdena, PSV-a, Lirsa, Zulte Varegema i Lomela. U Lomelu je za prvi tim debitovao 2021 i odigrao 48 utakmica u drugoj belgijskoj ligi i kupu uz sedam postignutih golova i tri asistencije. U leto 2023. prešao je u Mehelen za koji je na 50 mečeva u elitnoj ligi, plej-ofu i Kupu Belgije postigao tri gola uz tri asistencije", stoji u saopštenju Torina.

21.00: (1,73) Torino (3,45) Monca (4,70)

Inače, Belgali je u Veronu stigao pre godinu dana, a na 26 mečeva postigao je dva gola. Takođe je i član reprezentacije Alžira za koji je na 17 mečeva postigao dva gola. Igrao je na Mundijalu ovog leta i na četiri meča postigao gol, protiv Austrije.

Međutim, to neće biti sve što se tiče aktivnosti Torina do večernjih časova, jer bi trebalo da bude sve završeno i oko dolaska Nejtana Patersona iz redova Evertona.