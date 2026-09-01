Abateu se ne ide praznih ruku u Firencu, pojačanje iz Verone stiglo, drugo na vidiku
Vreme čitanja: 3min | uto. 01.09.26. | 14:36
Torino u Kupu Italije dočekuje Moncu, jaka aktivnost Granate poslednjeg dana prelaznog roka
Slab start sezone, dva poraza u Seriji A od Milana i Sasuola, kao da su uključila "panični mod" u redovima Torina, pa su brže bolje krenuli da nešto zakrpe do kraja prelaznog roka.
Čini se da je trenera Injasija Abatea posebno zaboleo poraz od nekadašnjeg kluba, Milana, pa je rešio da pojača odbranu, tačnije da pokuša da "zapuši" rupe po bokovima, konkretno desnom.
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I ovog jutra stigla je objava da je potpisan ugovor sa desnim bekom Verone, Alžircem Refikom Belgalijem. Pričalo se da je on nadomak potpisa za Sasuolo, ali momak koji je rođen u Belgiji 2002. godine ipak se odlučio da potpiše za Granatu.
"Torino je srećan što može da objavi da je trajno potpisan ugovor sa Rafikom Belgalijem iz Verone. Rođen je u Lebenu 7. juna 2002. Karijeru je počeo da gradi u akademijama Sint Trojdena, PSV-a, Lirsa, Zulte Varegema i Lomela. U Lomelu je za prvi tim debitovao 2021 i odigrao 48 utakmica u drugoj belgijskoj ligi i kupu uz sedam postignutih golova i tri asistencije. U leto 2023. prešao je u Mehelen za koji je na 50 mečeva u elitnoj ligi, plej-ofu i Kupu Belgije postigao tri gola uz tri asistencije", stoji u saopštenju Torina.
21.00: (1,73) Torino (3,45) Monca (4,70)
Inače, Belgali je u Veronu stigao pre godinu dana, a na 26 mečeva postigao je dva gola. Takođe je i član reprezentacije Alžira za koji je na 17 mečeva postigao dva gola. Igrao je na Mundijalu ovog leta i na četiri meča postigao gol, protiv Austrije.
Međutim, to neće biti sve što se tiče aktivnosti Torina do večernjih časova, jer bi trebalo da bude sve završeno i oko dolaska Nejtana Patersona iz redova Evertona.
Škotski fudbaler je dobio zeleno svetlo za put u Italiju gde će u toku dana proći medicinske testove u Torinu. Veruje se da je vrednost ovog transfera 1.000.000 evra, dok je Everton zadržao pravo na 30 odsto od naredne prodaje igrača.
Patersonu je ostalo manje od godinu dana ugovora sa Evertonom, a očekuje se da u naredne tri sezone nosi dres Bikova. Inače, on je dete Rendžersa, a u Everton je došao pre četiri godine za 14.000.000 evra. Na 68 mečeva za Karamele upisao je tri asistencije.
Svi ovi potpisi stižu za Torino u momentu kada ima zadatak da se probije u narednu fazu Kupa Italije. U šesnaestini finala od 21.00 dočekuje Moncu koja je takođe doživela dva poraza na startu Serije A.
"Očekujem da vidim ponos kod svojih igrača, veliku želju za pobedom i ostvarenjem dobrog rezultata. Svakako i energija u odnosu na protekle mečeve mora da bude drugačija", poručio je trener Torina Injasio Abate.
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KUP ITALIJE, 1/16 FINALA
Utorak
18.00: (2,10) Parma (3,20) Kremoneze (3,40)
21.00: (1,73) Torino (3,45) Monca (4,70)
Sreda
15.00: (1,85) Sasuolo (3,45) Frozinone (4,00)
18.00: (1,93) Udineze (3,40) Venecija (3,70)
Četvrtak
18.00: (1,67) Palermo (3,50) Mantova (5,10)
21.00: (1,95) Kaljari (3,35) Verona (3,70)
*** kvote su podložne promenama