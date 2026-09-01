Prvi veliki problem za Željka Obradovića u Panatinaikosu

Ukoliko se ove prognoze ostvare, Hejvs-Dejvis će propustiti uvodnih četiri do šest kola u Evroligi. Atinski tim bez njega ulazi u izuzetno gust raspored na startu sezone, gde najpre igra domaće mečeve protiv Pariza, Asvela i Makabija iz Tel Aviva, nakon čega ih u prvom "duplom kolu" očekuje gostovanje Partizanu u Beogradu i domaćinstvo Hapoelu iz Tel Aviva.

Podsetimo, Hejvs-Dejvis je u Panatinaikos stigao sredinom protekle sezone kao jedno od najvećih pojačanja na evropskom tržištu. Nakon što je započeo sezonu u NBA ligi u dresu Finiks Sansa, po raskidu ugovora stigao je u Atinu i odmah postao jedan od nosilaca igre Ergina Atamana. Protekle sezone u Evroligi odigrao je 16 mečeva za PAO, beleživši u proseku 14,1 poen, 3,4 skoka i 1,9 asistencija za više od 28 minuta na parketu.

Očekuje se da ima i ozbiljnu ulogu u sistemu Željka Obradovića koji se ovoga leta vratio u klub sa kojim je dominirao u prvoj deceniji ovog veka na tlu Evrope.