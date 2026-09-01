Prvi veliki problem za Željka Obradovića u Panatinaikosu
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 14:14
Željko Obradović neće moći da računa na Najdžela Hejsa Dejvisa na početku sezone
Košarkaški klub Panatinaikos suočio se sa ozbiljnim pehom na samo nekoliko nedelja pred početak nove takmičarske sezone. Grčki velikan saopštio je da je jedan od ključnih igrača tima, Najdžel Hejvs-Dejvis, doživeo povredu leve šake tokom utorka na treningu tima.
Detaljni lekarski pregledi i snimci potvrdili su da je reč o prelomu četvrte metakarpalne kosti na šaci. Prema prvim procenama i izveštajima grčkih medija, američkog krilnog košarkaša očekuje pauza od oko šest nedelja, pa se njegov povratak na parket prognozira tek za sredinu oktobra.
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Ukoliko se ove prognoze ostvare, Hejvs-Dejvis će propustiti uvodnih četiri do šest kola u Evroligi. Atinski tim bez njega ulazi u izuzetno gust raspored na startu sezone, gde najpre igra domaće mečeve protiv Pariza, Asvela i Makabija iz Tel Aviva, nakon čega ih u prvom "duplom kolu" očekuje gostovanje Partizanu u Beogradu i domaćinstvo Hapoelu iz Tel Aviva.
Podsetimo, Hejvs-Dejvis je u Panatinaikos stigao sredinom protekle sezone kao jedno od najvećih pojačanja na evropskom tržištu. Nakon što je započeo sezonu u NBA ligi u dresu Finiks Sansa, po raskidu ugovora stigao je u Atinu i odmah postao jedan od nosilaca igre Ergina Atamana. Protekle sezone u Evroligi odigrao je 16 mečeva za PAO, beleživši u proseku 14,1 poen, 3,4 skoka i 1,9 asistencija za više od 28 minuta na parketu.
Očekuje se da ima i ozbiljnu ulogu u sistemu Željka Obradovića koji se ovoga leta vratio u klub sa kojim je dominirao u prvoj deceniji ovog veka na tlu Evrope.