Gotovo: Vanja Vlahović ponovo u Seriji B
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Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 16:07
Mladi srpski reprezentativac godinu dana u Mantovi
Kuca Vanja Vlahović na vrata Serije A, ali nikako da mu se otvore onako kako bi on voleo. Dok se to ne dogodi, moraće i dalje da se kali na terenima druge italijanske lige.
Ono što se pominjalo prethodnih dana, dobilo je danas potvrdu: Vanja Vlahović će narednu sezonu provesti u Mantovi, koja se takmiči u Seriji B. Sve je bilo ranije dogovoreno, čekalo se samo da Atalanta „klimne glavom“. Stiglo je na kraju zeleno svetlo iz Bergama, pa je danas ceo posao završen.
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Čovek koji je insistirao na Vlahovićevom dolasku u Mantovu je Frančesko Modesto, trener ekipe, koji je sa mladim srpskim fudbalerom radio u U23 timu Atalante. To je bio najproduktivniji deo Vlahovićeve karijere u Italiji, pošto je sa 19 golova bio najbolji strelac Serije C.
Vlahović je fudbaler Atalante, otišao je u Bergamo još iz mlađih kategorija Partizana, upisao je tri utakmice za prvi tim. Prošle sezone je takođe kao pozajmljen fudbaler igrao u Seriji B, samo u crno-belom dresu Specije, za koju je odigrao 23 meča, postigao dva gola uz dve asistencije.