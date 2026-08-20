Gotovo: Vanja Vlahović ponovo u Seriji B

Kuca Vanja Vlahović na vrata Serije A, ali nikako da mu se otvore onako kako bi on voleo. Dok se to ne dogodi, moraće i dalje da se kali na terenima druge italijanske lige.

Ono što se pominjalo prethodnih dana, dobilo je danas potvrdu: Vanja Vlahović će narednu sezonu provesti u Mantovi, koja se takmiči u Seriji B. Sve je bilo ranije dogovoreno, čekalo se samo da Atalanta „klimne glavom“. Stiglo je na kraju zeleno svetlo iz Bergama, pa je danas ceo posao završen.