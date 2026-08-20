Arteta presekao: MLS ostaje! Takvi igrači su nešto posebno
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 16:12
Majls Luis Skeli neće otići nigde - 100 odsto; makar tako kaže menadžer Arsenala
Zabrinuli se navijači Arsenala da bi mogao jedan od najtalentovanijih fudbalera da napusti klub ovog leta, posebno kada su se pojavile informacije da je ponuđen velikim rivalima, Čelsiju i Mančester junajtedu. Nije to dobro prošlo kod Tobdžija jer se digla kuka i motika na priču kako je moguće da se prodaje mladi fudbaler koji je bio starter u finalu Lige šampiona, i koji može da pokrije više pozicija, praktično da igra na svakom delu terena. Kuvalo se i kuvalo, pričalo se i pričalo, a kako sada stvari stoje – Majls Luis Skeli ostaje! Makar tako kaže Mikel Arteta, a ako se sluša reč menadžera, onda je to valjda u ovom slučaju amin.
Očigledno je da španski stručnjak nije ni hteo da popularni MLS ode, zbog čega je sada rešio i javno da kaže da mladi engleski reprezentativac "ostaje 100 odsto", pa ne moraju da brinu navijači za produkta akademije tima iz severnog Londona. Možda su u upravi kluba hteli brzo da zarade na 19-godišnjaku i da malo rasterete budžet, međutim naišli su na tvrdo i od tog posla neće biti ništa. Definitivno neće biti prodat, ako verujemo Mikelu Arteti. A treba mu verovati.
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Letnji prelazni rok završava se prvog dana septembra i na vrata sigurno neće izaći Majls Luis Skeli, tako da nema brige za pristalice Arsenala.
"Ostaje 100 odsto. Definitivno ostaje. Igrači koji su odrasli ovde i koji su napravljeni u našem sistemu, koji vole klub i imaju povezanost sa njim, predstavljaju nešto posebno. Nema tu nikakvih pitanja. Nema priča o odlasku. Moramo posebnu pažnju da obratimo na takve igrače jer to što oni donose, mi ne možemo nigde drugde da nađemo. Zato hoćemo da ostavimo takve igrače. Hoćemo da ih razvijemo da budu važni za klub, da ostanu i budu bitni", rekao je Mikel Arteta na konferenciji za medije pred prvu utakmicu nove sezone protiv Koventrija.
Doduše, nije bilo reči o drugom produktu akademije Arsenala - Etanu Envaneriju. Trenutno je jasno da će otići, mada Arteta nije hteo ništa da komentariše, ni za njega, ni za Gabrijela Martinelija. Sve oko Brazilca je u vazduhu, ali za Envanerija je očigledno da će otići jer Španac uopšte ne računa na njega i poslao ga je na pozajmicu protekle polusezone.
Što se tiče Majlsa Luisa Skelija, on je prošlog leta potpisao ugovor na pet godina i kao što je rečeno, bio je starter u finalu Lige šampiona, što je jedna od šest utakmica na kojima je bio u prvih 11. Jeste da nije baš uživao ulogu startera, ali je odigrao 36 mečeva u svim takmičenjima i bio jako bitan sa klupe kada je situacija nalagala da se popune rupe.
U pripremnom periodu igrao je svaku utakmicu u veznom redu i pokrivao je sredinu kada nije bilo Deklana Rajsa, da bi odlično odigrao i protiv Mančester sitija u Komjuniti šildu (3:0), gde su Tobdžije osvojile prvi trofej ove sezone. Sve to zajedno sa izjavom Artete govori da MLS ne mrda nigde.