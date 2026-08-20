Arteta presekao: MLS ostaje! Takvi igrači su nešto posebno

Letnji prelazni rok završava se prvog dana septembra i na vrata sigurno neće izaći Majls Luis Skeli, tako da nema brige za pristalice Arsenala.

"Ostaje 100 odsto. Definitivno ostaje. Igrači koji su odrasli ovde i koji su napravljeni u našem sistemu, koji vole klub i imaju povezanost sa njim, predstavljaju nešto posebno. Nema tu nikakvih pitanja. Nema priča o odlasku. Moramo posebnu pažnju da obratimo na takve igrače jer to što oni donose, mi ne možemo nigde drugde da nađemo. Zato hoćemo da ostavimo takve igrače. Hoćemo da ih razvijemo da budu važni za klub, da ostanu i budu bitni", rekao je Mikel Arteta na konferenciji za medije pred prvu utakmicu nove sezone protiv Koventrija.

Doduše, nije bilo reči o drugom produktu akademije Arsenala - Etanu Envaneriju. Trenutno je jasno da će otići, mada Arteta nije hteo ništa da komentariše, ni za njega, ni za Gabrijela Martinelija. Sve oko Brazilca je u vazduhu, ali za Envanerija je očigledno da će otići jer Španac uopšte ne računa na njega i poslao ga je na pozajmicu protekle polusezone.

Što se tiče Majlsa Luisa Skelija, on je prošlog leta potpisao ugovor na pet godina i kao što je rečeno, bio je starter u finalu Lige šampiona, što je jedna od šest utakmica na kojima je bio u prvih 11. Jeste da nije baš uživao ulogu startera, ali je odigrao 36 mečeva u svim takmičenjima i bio jako bitan sa klupe kada je situacija nalagala da se popune rupe.

U pripremnom periodu igrao je svaku utakmicu u veznom redu i pokrivao je sredinu kada nije bilo Deklana Rajsa, da bi odlično odigrao i protiv Mančester sitija u Komjuniti šildu (3:0), gde su Tobdžije osvojile prvi trofej ove sezone. Sve to zajedno sa izjavom Artete govori da MLS ne mrda nigde.