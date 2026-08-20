Voždovac ima novog napadača, a TSC golmana

Reč je o 180 centimetara visokom centarforu, koji je dosad igrao za Grafičar. Odigrao je samo četiri minuta, u 3. kolu – baš protiv Voždovca.

Inače, Mladenović je dete Rada i Brodarca, a tokom seniorske karijere je igrao za Proleter iz Novog Sada i RFK Novi Sad. Član Grafičara je od leta 2023. godine, a za filijalu Crvene zvezde je odigrao 76 utakmica, postigao 12 golova i zabeležio sedam asistencija.

19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)

TSC je u sredu ostao sa igračem manje protiv Subotičana pošto je direktan crveni karton dobio golman Nikola Simić, a zanimljivo je da je dan kasnije promovisao novog čuvara mreže. U Bačku Topolu se posle tri godine vratio Nikola Bursać.

Reč je o momku koji je sa nepunih 18 godina došao na sever Srbije iz Kanade, ali ni posle pozajmica u Radničkom iz Sremske Mitrovice i Spartaku nije uspeo da debituje za prvi tim. Otišao je 2023. godine u portugalsku Vizelu, ali tamo je branio samo za B tim, pa se sada Bursać vratio u TSC.

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