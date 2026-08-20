Najbolji mladi igrač grčke lige pojačao Olimpijakos

Prethodne sezone nosio je dres Promiteasa iz Patre, za koji je beležio 5,5 poena, 1,8 skokova i 1,2 asistencije po utakmici. Njegov tim nije imao naročito uspešnu sezonu u domaćem prvenstvu, pošto je završio na desetoj poziciji i ostao bez plej-ofa. Ipak, na individualnom planu Grk je imao razloga za zadovoljstvo, jer su mu dobre partije donele priznanje za najboljeg mladog igrača lige, ali i preporuku za prelazak u redove šampiona Evrope.

20.00: (2,30) Srbija (13,5) Francuska (1,85)

Olimpijakos iza sebe ima odličnu sezonu, koju je krunisao osvajanjem Evrolige pobedom nad Real Madridom u finalu. Pored titule prvaka Starog kontinenta, crveno-beli su osvojili i nacionalno prvenstvo, pošto su u finalnoj seriji savladali Panatinaikos sa 3:2.

Pored pomenutih Montera, Miler-Mekintajera i Plotasa, u Pirej je iz Asvela stigao i Mbaje Endiaje. Sa druge strane, ekipu su do sada napustili Kinan Evans, Šekil Mekisik, Alek Piters, Mustafa Fal, Frenk Nilikina, Kostas Adetokumbo i Monte Moris.