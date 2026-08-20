Kod Žoca sve kompletirano: Stigao i Majk Batist

Okupljaju se svi iz Panatinaikosa, igrači i stručni štab, a sada je stigao i Majk Batist, koji će raditi kao desna ruka Željku Obradoviću. Dočekala je Atina živu legendu njihovog kluba, navijači su srećni što se nekadašnji stameni centar vratio među zelene, gde je proveo najbolje godine igračke karijere. Sada je vreme za novu ulogu i da pomogne Željku Obradoviću da vrati na tron atinskog velikana.

Majk Batist je protekle tri sezone bio pomoćnik kod Darka Rajakovića u Toronto Reptorsima, gde je stekao potrebno iskustvo u NBA ligi, a sada je potpisao trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom da radi sa popularnim Žocom.