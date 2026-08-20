Kod Žoca sve kompletirano: Stigao i Majk Batist
Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 16:35
Spreman je za ulogu u stručnom štabu najtrofejnijeg evropskog trenera u istoriji
Okupljaju se svi iz Panatinaikosa, igrači i stručni štab, a sada je stigao i Majk Batist, koji će raditi kao desna ruka Željku Obradoviću. Dočekala je Atina živu legendu njihovog kluba, navijači su srećni što se nekadašnji stameni centar vratio među zelene, gde je proveo najbolje godine igračke karijere. Sada je vreme za novu ulogu i da pomogne Željku Obradoviću da vrati na tron atinskog velikana.
Majk Batist je protekle tri sezone bio pomoćnik kod Darka Rajakovića u Toronto Reptorsima, gde je stekao potrebno iskustvo u NBA ligi, a sada je potpisao trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom da radi sa popularnim Žocom.
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Podsećamo da je Batist blistao kod srpskog trenera, pod čijim je vođstvom postao jedan od najuspešnijih stranih igrača u istoriji Panatinaikosa.
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Batist je tokom dve epizode proveo ukupno deset sezona u zelenom dresu i osvojio 19 trofeja, uključujući tri titule Evrolige (2007, 2009. i 2011), devet titula prvaka Grčke i sedam trofeja Kupa Grčke.
Nakon što je 2014. završio igračku karijeru, 48-godišnjak je izgradio bogato trenersko iskustvo u NBA ligi, radeći u Bruklin Netsima, Šarlot Hornetsima, Orlando Medžiku, Vašington Vizardsima, Hjuston Roketsima i Toronto Reptorsima.