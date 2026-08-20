Nvora sleteo u Beograd i poručio navijačima: Jedva čekam da vas vidim
Vreme čitanja: 4min | čet. 20.08.26. | 16:21
"Leto je bilo sjajno. Imao sam priliku da odem kući, venčao sam se u Španiji i to je verovatno trenutak koji je obeležio ovo leto", pomenuo je krilni igrač
Okuplja se polako i Crvena zvezda. Čini se da je atmosfera oko kluba i te kako pozitivna dolaskom Miloša Teodosića na mesto sportskog direktora, kao i Ibona Navara koji je novi trener ekipe.
Roster je kompletiran, a igrači su počeli da dolaze u Beograd. Prvi je stigao Džordan Nvora pred kojim je druga sezona u crveno-belom dresu. Prošle godine se etablirao kao jedan od najboljih košgetera u Evroligi, ali kako je rekao misli da može da bude još bolji.
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Zanimljivo leto je iza njega. Nakon sezone se vratio u Ameriku kako bi proveo vreme sa porodicom, dok se nešto kasnio oženio u Španiji. Sada je spreman za nove izazove.
"Moje leto je bilo sjajno. Imao sam priliku da odem kući, venčao sam se u Španiji i to je verovatno trenutak koji je obeležio ovo leto. Sve u svemu, bilo je odlično, video sam porodicu i prijatelje".
20.00: (2,10) Srbija (14,0) Francuska (1,80)
Šta ti je najviše nedostajalo?
"Ljudi, energija, strast, sjajna hrana... dosta toga mi je falilo i mnogo sam srećan što sam se vratio u Beograd".
Imao je sjajni skorer i poruku za navijače.
"Jedva čekam da vas vidim sve, da ispunite Arenu do poslednjeg mesta i da osetim vašu energiju. Ja ću se truditi da budem bolji igrač nego što sam bio prošle sezone i da podignem svoju igru na viši nivo", naveo je Nvora.
Raspored pripremnih utakmica KK Crvena zvezda:
01. septembar: Crvena zvezda – (meč zatvorenog tipa, Beograd)
04. septembar: Crvena zvezda – Armani Milano (18:30h, Turnir na Kritu)
05. septembar: Crvena zvezda – Olimpijakos / Fenerbahče (Turnir na Kritu)
11. septembar: Crvena zvezda – Olimpijakos (Turnir u Nikoziji)
12. septembar: Crvena zvezda – Aris (Turnir u Nikoziji)
18. septembar: Crvena zvezda – Aris (Hala „Aleksandar Nikolić“, Beograd)