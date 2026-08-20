Nvora sleteo u Beograd i poručio navijačima: Jedva čekam da vas vidim

Zanimljivo leto je iza njega. Nakon sezone se vratio u Ameriku kako bi proveo vreme sa porodicom, dok se nešto kasnio oženio u Španiji. Sada je spreman za nove izazove.

"Moje leto je bilo sjajno. Imao sam priliku da odem kući, venčao sam se u Španiji i to je verovatno trenutak koji je obeležio ovo leto. Sve u svemu, bilo je odlično, video sam porodicu i prijatelje".

20.00: (2,10) Srbija (14,0) Francuska (1,80)

Šta ti je najviše nedostajalo?

"Ljudi, energija, strast, sjajna hrana... dosta toga mi je falilo i mnogo sam srećan što sam se vratio u Beograd".

Imao je sjajni skorer i poruku za navijače.

"Jedva čekam da vas vidim sve, da ispunite Arenu do poslednjeg mesta i da osetim vašu energiju. Ja ću se truditi da budem bolji igrač nego što sam bio prošle sezone i da podignem svoju igru na viši nivo", naveo je Nvora.