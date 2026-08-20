Senegalac stiže da gleda Zvezdu protiv Plzenja, lekarski pregled sutra

Santi Auna još je naveo da su lekarski pregledi zakazani za sutra (petak), te da će 26-godišnji golgeter postati novi igrač Crvene zvezde ukoliko u poslednji čas ne dođe nekog preokreta.

Doskorašnji prvotimac Lorijana (istekao mu ugovor) bio je 'vruća roba' tokom celog leta. U jednom trenutku našao se na korak od rimskog Lacija, doputovao u Rim na lekarske preglede, ali ih nije prošao zbog problema sa kolenom. Za njegove usluge raspitivali su se mnogi. Između ostalih novi turski prvoligaš Amed, zatim Samsun, Trabzon, saudijski Al Šabab, ali i neka atraktivnija imena, kao što su Betis, Torino, Valensija, Sevilja, Hal.

20.00: (1,85) Crvena zvezda (3,50) Viktorija Plzenj (4,40)

Dijeng ima veliku tržišnu vrednost - čak 15.000.000 evra. Iza njega je vrlo dobra sezona: na 26 utakmica za Lorijan postigao je 16 golova. Na nedavno završenom Mundijalu bio je akter prvog meča protiv Francuske...

Senegalac je evropsku karijeru započeo u B timu Marselja 2020. godine. Dobio je kasnije šansu i u prvoj ekipi, dao 11 golova na 54 meča, da bi u zimu 2023. bio prodat u Lorijan za 7.000.000. U međuvremenu jednu sezonu proveo je i na pozajmici u Anžeu.

Otkako je stigao u Ligu 1 odigrao je ukupno 111 utakmica i postigao 28 ligaških pogodaka. Da nije bilo problema sa povredama (preko 300 dana na poštedi u poslednjih pet godina) verovatno bi ih bilo i više...

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