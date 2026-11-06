Grešni Griliš i dalje na hlađenju

Nestašni dečko engleskog fudbala Džek Griliš ne može bez noćnih izlazaka i opijanja ni u plavom dresu Karamela. Na ledu je u Evertonu, a tako će biti do daljeg. Menadžer Dejvid Mojes je otkrio da nekadašnja zvezda Premijer lige iz vremena Aston Vile, nije se proslavila u Sijtu, neće biti spreman za meč 10. kola sa timom iz Jorkšira.

21.00: (1,75) Everton (3,90) Koventri (4,30) MOZZART RELAX

Biće to četvrta uzastopna utakmica kako iskusnog veziste nema u timu. Škotski stručnjak je najavio da će uskoro Griliš da se vrati u tim.

“Ne bih vam rekao plan, ali uskoro ćemo ponovo da sarađujemo sa Džekom“, rekao je Mojes.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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Nekadašnji engleski reprezentativac je i drugu godinu na pozajmici u Evertonu iz Sitija. Odigrao je ove sezone šest utakmica. Prošle je imao skroman učinak od dva gola i šest asistencija na 20 utakmica. Imao je u finišu povredu zbog koje je ranije završio sezonu.

Škotski stručnjak veruje da će defanzivac Džarad Brantvejt da bude spreman pošto je propustio meč sa Njukaslom zbog grčeva u mišiću. Mojes želi Everton da vrati na staze stare slave.

“Želimo da Everton približimo vrhu Premijer lige. Neverovatno je tesno na vrhu“.

Everton je sakupio sedam bodova na tri meča na svom novom stadionu, ali je onda poražen od Čelsija (0:2). Tim Frenka Lamparda nema nijedan remi ove sezone, kao i dva vodeća tima lige, Arsenal i Mančester Siti.

PREMIJER LIGA – 10. KOLO

Petak

21.00: (1,75) Everton (3,90) Koventri (4,30) MOZZART RELAX

Subota

13.30: (2,65) Lids (3,50) Totenhem (2,60) MOZZART RELAX

16.00: (2,15) Fulam (3,70) Njukasl (3,10) MOZZART RELAX

16.00: (1,17) Arsenal (6,75) Hal (15,0) MOZZART RELAX

18.30: (4,40) Notingem (4,30) Mančester Siti (1,70) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,60) Ipsvič (4,00) Bornmut (1,95) MOZZART RELAX

15.00: (5,30) Kristal Palas (4,60) Liverpul (1,55) MOZZART RELAX

15.00: (1,90) Brajton (3,80) Brentford (3,70) MOZZART RELAX

15.00: (3,60) Sanderlend (3,90) Čelsi (2,90) MOZZART RELAX

17.30: (2,25) Mančester Junajted (3,80) Aston Vila (2,90) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama