Grešni Griliš i dalje na hlađenju
Vreme čitanja: 3min | pet. 06.11.26. | 12:07
Everton protiv Koventrija u prvom meču 10. kola Premijer lige bez nedisciplinovanog Engleza (21.00)
Everton je na skoro četvrtini sezone u Premijer ligi baš tamo gde mu je i mesto, u gornjem domu. Oni optimistični navijači Karamela sanjaju izlazak u Evropu. Nema više govora o brigi za opstanak. Dejvid Mojes je pokazao da ume od engleskih timova da izvuče maksimum, a trenutno sedmo mesto tima iz Liverpula je i više nego odlično.
U ponedeljak je Everton pobedio u Njukaslu sa 1:0. Sve je u znaku broja devet kada je u pitanju tim iz Liverpula - devet postignutih golova, isto toliko primljenih na devet utakmica. Pobedom na Sent Džejmsis parku prekinut je loš niz od tri meča bez pobede (dva poraza i remi). Priliku da Everton makar na dan preskoči gradskog rivala Liverpul je večerašnji duel (21.00) na Hil Dikinsonu protiv novajlije u ligi, Koventrija, Frenka Lamparda.
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Nestašni dečko engleskog fudbala Džek Griliš ne može bez noćnih izlazaka i opijanja ni u plavom dresu Karamela. Na ledu je u Evertonu, a tako će biti do daljeg. Menadžer Dejvid Mojes je otkrio da nekadašnja zvezda Premijer lige iz vremena Aston Vile, nije se proslavila u Sijtu, neće biti spreman za meč 10. kola sa timom iz Jorkšira.
21.00: (1,75) Everton (3,90) Koventri (4,30) MOZZART RELAX
Biće to četvrta uzastopna utakmica kako iskusnog veziste nema u timu. Škotski stručnjak je najavio da će uskoro Griliš da se vrati u tim.
“Ne bih vam rekao plan, ali uskoro ćemo ponovo da sarađujemo sa Džekom“, rekao je Mojes.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.
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Nekadašnji engleski reprezentativac je i drugu godinu na pozajmici u Evertonu iz Sitija. Odigrao je ove sezone šest utakmica. Prošle je imao skroman učinak od dva gola i šest asistencija na 20 utakmica. Imao je u finišu povredu zbog koje je ranije završio sezonu.
Škotski stručnjak veruje da će defanzivac Džarad Brantvejt da bude spreman pošto je propustio meč sa Njukaslom zbog grčeva u mišiću. Mojes želi Everton da vrati na staze stare slave.
“Želimo da Everton približimo vrhu Premijer lige. Neverovatno je tesno na vrhu“.
Everton je sakupio sedam bodova na tri meča na svom novom stadionu, ali je onda poražen od Čelsija (0:2). Tim Frenka Lamparda nema nijedan remi ove sezone, kao i dva vodeća tima lige, Arsenal i Mančester Siti.
PREMIJER LIGA – 10. KOLO
Petak
21.00: (1,75) Everton (3,90) Koventri (4,30) MOZZART RELAX
Subota
13.30: (2,65) Lids (3,50) Totenhem (2,60) MOZZART RELAX
16.00: (2,15) Fulam (3,70) Njukasl (3,10) MOZZART RELAX
16.00: (1,17) Arsenal (6,75) Hal (15,0) MOZZART RELAX
18.30: (4,40) Notingem (4,30) Mančester Siti (1,70) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (3,60) Ipsvič (4,00) Bornmut (1,95) MOZZART RELAX
15.00: (5,30) Kristal Palas (4,60) Liverpul (1,55) MOZZART RELAX
15.00: (1,90) Brajton (3,80) Brentford (3,70) MOZZART RELAX
15.00: (3,60) Sanderlend (3,90) Čelsi (2,90) MOZZART RELAX
17.30: (2,25) Mančester Junajted (3,80) Aston Vila (2,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama