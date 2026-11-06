Tuhelov ukor ili stvarno ima toliko boljih? Palmer izvisio, uz Džuda i mlađi Belingem u reprezentaciji

Sam Tuhel nije govorio konkretno na tu temu, ali jeste konstatovao kako je pitomac Mančester Sitija propustio previše prilika u poslednje vreme. Što je, uostalom, činjenica. Jer Palmer je u poslednje dve godine zabeležio samo tri nastupa za Englesku, a poslednji put je obukao dres nacionalnog tima u martovskom prijateljskom meču protiv Japana. Nije bio deo tima na Svetskom prvenstvu 2026. godine, dok se u septembru se povukao sa okupljanja zbog povrede, što je bio čak šesti put da propušta kamp reprezentacije od novembra 2024. godine...

Da li je na ovaj način želeo da ukori Palmera ili zaista ima na njegovoj poziciji ima toliko igrača koji su u boljoj formi pak Tuhel je nastavio sa osvežavanjem reprezentacije i uvođenjem novih, mladih snaga. Tako su prvi poziv u seniorski tim dobili su 19-godišnji vezista Fulama Džoš King, kao i Džob Belingem, mlađi brat Džuda Belingema, koji u poslednje vreme blista u Borusiji Dortmund, pa će se zbog toga na nagovor selektora mlade reprezentacije Lija Karslija, prvi put pridružiti starijem bratu u seniorskoj reprezentaciji. U tim se takođe vraća i Arsenalov dvojac - Deklan Rajs, koji je prethodno okupljanje propustio zbog povrede, kao i Ben Vajt, koji je pozvan prvi put još od marta.

Na spisku nema ni Fila Fodena, mada je u proteklom period i on sve manje prisutan u državnom timu. Doduše, za razliku od Palmera, isključivo zbog slabe forme koja ga prati još od početka kalendarske godine, pa je poslednji poziv dobio još u martu. Nema ni Nonija Madueke, što je pomalo iznenadilo englesku javnost, posebno jer ni njegov saigrač iz kluba Bukajo Saka nije mogao da se odazove zbog povrede.

Spekuliše se i o Tuhelovom odnosu sa Kobijem Mejnuom, kojeg takođe njema. On je letos dobio poziv za Svetsko prvenstvo, ali na njemu nije odigrao ni minut što je navodno izazvalo ogromno nezadovoljstvo kod veziste Mančester Junajteda. Skaj Sport piše da je sve pomenuto dovelo do narušenog odnosa i nedostatka poverenja između selektora i igrača te da je Mejnuova budućnost u reprezentaciji pod Tuhelom neizvesna.

Iako je Tuhel pokušao da izgladi stvari obećavši mu minutažu, Mejnuovo povlačenje iz tima zbog manje povrede neposredno pred samo okupljanje — bez dolaska radi podrške ekipi, što su drugi igrači poput Belingema i Džona Stonsa činili - protumačeno je kao nedostatak posvećenosti. Zbog toga je ispao iz kombinacije, pa će narednu priliku za nastup verovatno morati da sačeka do marta i četvrtfinala Lige nacija.

"Generalno, poruka u (timu) je sledeća: Verujemo timu koji je bio sa nama u ta dva i po meseca i imao tako odlično okupljanje. Ako si u kampu, ako si dobar i tim 'leti', imaš puno pravo da ostaneš sa nama. Doprineo si na pravi način, na odličan način", izjavio je Tuhel tokom obraćanja engleskim medijima, što su oni shvatili kao indirektnu poruku upravo Mejnuu i pre svih Palmeru.

SPISAK ENGLESKE

Golmani: Džordan Pikford (Everton), Džejson Stil (Brajton), Džejms Traford (Lids junajted).

Odbrana: Trent Aleksander Arnold (Real Madrid), Džarad Brantvejt (Everton), Mark Geji (Mančester Siti), Luis Hol (Njukasl junajted), Ezri Konsa (Arsenal), Džarel Kvansa (Bajer Leverkuzen), Đed Spens (Inter Milan), Ben Vajt (Arsenal).

Vezni red: Eliot Anderson (Mančester Siti), Džob Belingem (Borusija Dortmund), Džud Belingem (Real Madrid), Džejms Garner (Everton), Džoš King (Fulam), Majls Luis Skeli (Arsenal), Deklan Rajs (Arsenal).

Napad: Dominik Kalvert Luin (Lids junajted), Ebereči Eze (Arsenal), Morgan Gibs Vajt (Notingem forest), Entoni Gordon (Barselona), Hari Kejn (Bajern Minhen), Rio Engumoa (Liverpul), Morgan Rodžers (Čelsi).