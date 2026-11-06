Muslin: Strani treneri za mlade, ali bez stranaca u timovima! I amaterizam na pet godina

A, zašto nema mladih igrača? Tvrdi: zato što nam nedostaje stručnih kadrova zbog čega Muslin ima još jedan predlog, o kome je nedavno govorio i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Mada nekadašnji selektor smatra da se u Ljutice Bogdana ne radi dobro, za strance u mlađim kategorijama diže obe ruke.

“Pošto se mnogo izgubila struka u fudbalu, u početku bih doveo strane trenere za mlađe kategorije, stavio naše trenere da uče jedno izvesno vreme i sačekao pet godina da vidimo kako će se situacija razvijati. Eto, to bi bila moja ideja… Mi nemamo igrače. Moramo da ih pravimo i da sačekamo, uz dobar rad. Fudbal je otišao mnogo daleko i fale nam kadrovi. Moramo da školujemo trenere i da poboljšamo trenersku školu“.

Pitanje je, međutim, koliko su svi Muslinovi planovi izvodljivi, jer on recimo smatra da fudbaleri ne bi trebalo da idu iz domaćih klubova pre 22. ili 23. godine. Što jeste problem, ali često nerešiv za klubove, jer igrače niko ne može da drži pod katancem. Kako bilo, rani odlazak svakako nije dobro rešenje.

”Mi sad prodajemo igrače sa 18 godina. Oni odlaze za dva-tri miliona evra, što je za naše klubove velika suma. Ali za velike klubove koji ih kupuju to nije velika investicija. Ako igrač ne uspe, za njih nije ništa strašno“.

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Problem bi možda bila – privatizacija klubova?

“Da neko dođe i privatizuje svoj klub, kao što je to u inostranstvu, staviće svoje ljude i vodiće računa kako se troše pare. A ovde su se trošile, pošto su ničije. A naše, zapravo“.

Sve skupa, Muslin kaže da se srpski fudbal svejedno sveo na nivo amaterskog, ali se nada bi ljudi poput Nemanje Vidića i Mirka Poledice mogli da poprave situaciju.

“Siguran sam da će doći da rade u interesu fudbala. To su situirani ljudi kojima je stalo do napretka srpskog fudbala. Ako im se dozvoli da rade kako treba, radiće. E sad, dokle će stići, to je druga stvar… Mi imamo u Vidiću čoveka koji se razume u fudbal i koji ima kvalitete da bude predsednik Saveza, i naravno obrazovanje koje mu daje za pravo da može da bude kandidat“.

Jer ovo što se do sada radilo, prema Muslinovim rečima, a sa tim ćemo se svi saglasiti, nije bilo dobro.

“Pare su zarađene. Od 2018. godine, kad sam ja bio selektor, tri puta smo se kvalifikovali za velika takmičenja, dva svetska i jedno evropsko. To donosi velike pare… Mogu da vam kažem da su tu deljene premije svima u Savezu, trošen je novac nenamenski, odnosno nisu razvijali fudbal. Nismo ulagali u mlade, u trenere, u školovanje trenera… Dele se premije onog momenta kad se kvalifikujemo, a kad se ne kvalifikujemo, kao za poslednje Evropsko prvenstvo, onda ide selektor, naravno, trener je uvek kriv. Ali ti ljudi koji su dobijali premije i koji su bili zaslužni za odlazak, sad kad se nismo kvalifikovali, niko od njih nije otišao i rekao: ‘Ja sam kriv za ovu situaciju.’ I oni su krivi“.

Finansiranje će, doduše, biti veliki problem i na klupskom nivou.

“Odakle su klubovi finansirani? Iz državnog budžeta. Kako će oni sad da nastave da funkcionišu? A oni imaju ugovore… To finansiranje je veliki problem u našem sportu“, rekao je Muslin, usput se još jednom prisećajući odlaska sa mesta selektora zbog sukoba sa tadašnjim predsednikom Saveza Slavišom Kokezom.

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