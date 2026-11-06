Jovanović objavio spisak za Srbiju: Debitant iz Anderlehta, Orlovi stižu na rasprodatu grčku žurku

Najvažnije vesti sa spiska jesu povratak iskusnog Anastasiosa Bakasetasa , jednog od lidera grčkog nacionalnog tima, kao i prvi poziv Ilijasu Kucupijasu iz Anderlehta. Jovanović je tako nastavio da kombinuje proverene snage sa fudbalerima koji bi u budućnosti trebalo da nose igru Helena.

U takvoj atmosferi Jovanović je ovog petka saopštio spisak reprezentativaca za poslednje dve utakmice grupne faze elitne divizije Lige nacija, protiv Holandije 13. novembra u Amsterdamu i Srbije tri dana kasnije na domaćem terenu.

Grčka u završnicu takmičenja ulazi sa odlične pozicije. Posle četiri kola ima osam bodova, koliko i prvoplasirana Holandija, dok je Nemačka treća sa pet. Srbija je poslednja, bez osvojenog boda, pa je jasno da će u preostala dva kola imati sasvim drugačije motive od svog poslednjeg protivnika.

Posebno je zanimljivo što Grci imaju luksuz da izgube u Amsterdamu, a da potom pobedom nad Srbijom ipak obezbede plasman među osam najboljih reprezentacija Lige nacija. U tom slučaju stigli bi do 11 bodova, što Nemačka, koja trenutno ima pet, ne bi mogla da dostigne čak ni sa dve pobede zbog lošijeg međusobnog skora.

Zbog toga se duel u Volosu već sada doživljava kao utakmica koja bi mogla da donese istorijski uspeh Jovanovićevoj selekciji. Dve najbolje reprezentacije iz grupe izboriće plasman u četvrtfinale, koje je na programu u martu naredne godine.

S druge strane, Srbija će pre puta u Grčku ugostiti Nemačku 13. novembra na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, u pokušaju da prekine niz poraza i izbegne završetak grupne faze bez osvojenog boda.

Spisak reprezentacije Grčke:

Golmani: Odiseas Vlahodimos (Sevilja), Hristos Mandas (Lacio), Konstantinos Colakis (Hal).

Odbrana: Konstantinos Mavropanos (Vest Hem), Pantelis Hacidiakos (PAOK), Panajotis Recos (Olimpijakos), Konstantinos Kulijerakis (Roma), Lazaros Rota (AEK Atina), Manolis Salijakas (Olimpijakos), Jorgos Vajanidis (Sporting Lisabon), Dimitris Janulis (PAOK), Konstantinos Cimikas (Liverpul).

Vezni red: Atanasios Andrucos (OFI), Hristos Zafeiris (PAOK), Nektarios Triantis (Minesota Junajted), Dimitris Kurbelis (Asteras), Anastasios Bakasetas (APOEL), Ilijas Kucupijas (Anderleht), Konstantinos Karecas (Borusija Dortmund), Hristos Colis (Arsenal), Jorgos Masuras (NEOM), Aleksandros Kiziridis (Čorum).

Napad: Fotis Joanidis (Sporting Lisabon), Vangelis Pavlidis (Benfika), Anastasios Duvikas (Komo), Andreas Tete (Panatinaikos), Haralampos Kostulas (Brajton).