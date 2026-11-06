Lokomotiva iz Moskve otvara konkurs za šefa stručnog štaba

Kako javlja Čempionat, Galaktionovu je otkaz bio odštampan još posle poraza od gradskog rivala Spartaka (0:4) prošlog vikenda, trećeg u nizu. Samo, napravljen je dogovor da vodi još utakmicu sa Rubinom na otvaranju 14. kola, pošto posle toga počinje reprezentativna pauza i rukovodstvo će imati nešto više od dve nedelje do susreta sa Rodinom da izvrši tranziciju.

Galaktionov je pre Lokomotive vodio Ahmat, mladu reprezentaciju Rusije i Nižnji Novgorod. Sa Lokomotivom je ostvario 74 pobede, 38 remija i 44 poraza, ali nije uspeo da osvoji nijedan trofej i to mu je veliki minus. Ima po jedno treće, četvrto, šesto i osmo mesto u Premijer ligi.

17.30: (2,25) Lokomotiva Moskva (3,40) Rubin (3,20)

Potrudiće se ruski strateg da ostavi Moskovljane barem izvan zone ispadanja. Trenutno su ispod crte, 14. sa 11 poena.

O novom treneru odlučivaće samo Rotenberg. Prema dogovoru rukovodstva, lično će on birati naslednika, a trenutno nije poznato u kom smeru razmišlja – da li će ponovo dovesti domaćeg stratega ili stranca. U poslednjih desetak godina Lokomotivu su od domaćih stratega vodili još Igor Čerevčenko, Jurij Sjomin, Zaur Hapov i Andrej Fjodorov, a od stranaca Marko Nikolić i Nemci Markus Gizdol i Jozef Cinbauer.

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RUSIJA 1 – 14. KOLO

Petak

17.30: (2,25) Lokomotiva Moskva (3,40) Rubin (3,20)

Subota

12.00: (5,60) Fakel (3,70) Dimamo Moskva (1,65)

14.30: (1,75) Ahmat (3,60) Rodina (4,90)

17.30: (2,20) Krasnodar (3,45) CSKA Moskva (3,25)

Nedelja

12.00: (2,35) Krilja Sovjetov (3,40) Orenburg (3,00)

14.15: (1,25) Spartak Moskva (6,50) Akron (10,5)

16.30: (1,35) Zenit (4,90) Rostov (9,50)

18.45: (1,72) Baltika (3,50) Dinamo Mahačkala (5,30)

***Kvote su podložne promenama