Mihail Galaktionov (©AFP)
Mihail Galaktionov (©AFP)

Lokomotiva iz Moskve otvara konkurs za šefa stručnog štaba

Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 12:02

Mihail Galaktionov napušta ruskog prvoligaša kako god da se završi susret sa Rubinom (petak, 17.30), pošto je već postigao dogovor o sporazumnom raskidu

Još jednom, po 157. put će ruski trener Mihail Galaktionov voditi Lokomotivu. Ovog petka od 17.30 časova će sedeti na klupi Moskovljana u 14. kolu ruske Premijer lige, a kako god da se završi susret sa Rubinom posle tog meča će potpisati sporazumni raskid ugovora. Takav je dogovor uspostavio sa predsednikom izvršnog odbora Lokomotive Borisom Rotenbergom.

Prvi put još od novembra 2022. godine Lokomotiva će otvoriti konkurs za novog šefa stručnog štaba. Posle četiri godineće 42-godišnji Rus napustiti klub, usled veoma loših rezultata od početka sezone.

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Kako javlja Čempionat, Galaktionovu je otkaz bio odštampan još posle poraza od gradskog rivala Spartaka (0:4) prošlog vikenda, trećeg u nizu. Samo, napravljen je dogovor da vodi još utakmicu sa Rubinom na otvaranju 14. kola, pošto posle toga počinje reprezentativna pauza i rukovodstvo će imati nešto više od dve nedelje do susreta sa Rodinom da izvrši tranziciju.

Galaktionov je pre Lokomotive vodio Ahmat, mladu reprezentaciju Rusije i Nižnji Novgorod. Sa Lokomotivom je ostvario 74 pobede, 38 remija i 44 poraza, ali nije uspeo da osvoji nijedan trofej i to mu je veliki minus. Ima po jedno treće, četvrto, šesto i osmo mesto u Premijer ligi.

17.30: (2,25) Lokomotiva Moskva (3,40) Rubin (3,20)

Potrudiće se ruski strateg da ostavi Moskovljane barem izvan zone ispadanja. Trenutno su ispod crte, 14. sa 11 poena.

O novom treneru odlučivaće samo Rotenberg. Prema dogovoru rukovodstva, lično će on birati naslednika, a trenutno nije poznato u kom smeru razmišlja – da li će ponovo dovesti domaćeg stratega ili stranca. U poslednjih desetak godina Lokomotivu su od domaćih stratega vodili još Igor Čerevčenko, Jurij Sjomin, Zaur Hapov i Andrej Fjodorov, a od stranaca Marko Nikolić i Nemci Markus Gizdol i Jozef Cinbauer.

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RUSIJA 1 – 14. KOLO

Petak

17.30: (2,25) Lokomotiva Moskva (3,40) Rubin (3,20)

Subota

12.00: (5,60) Fakel (3,70) Dimamo Moskva (1,65)

14.30: (1,75) Ahmat (3,60) Rodina (4,90)

17.30: (2,20) Krasnodar (3,45) CSKA Moskva (3,25)

Nedelja

12.00: (2,35) Krilja Sovjetov (3,40) Orenburg (3,00)

14.15: (1,25) Spartak Moskva (6,50) Akron (10,5)

16.30: (1,35) Zenit (4,90) Rostov (9,50)

18.45: (1,72) Baltika (3,50) Dinamo Mahačkala (5,30)

***Kvote su podložne promenama

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Lokomotiva MoskvaRubinRusija 1Mihail Galaktionov
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