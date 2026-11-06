Pre osam godina Pavkov za istoriju, sada Nakajama za spasavanje istorije

Sprečio je najveću bruku u istoriji Crvene zvezde, jer bi - iako je dobar deo utakmice gledala porazu u oči - bod protiv kluba iz zemlje koja ove sezone debituje u grupnoj (sada ligaškoj) fazi UEFA takmičenja bio tek nešto manja blamaža od izgubljenog meča.

Ni pobeda ne može da zamaskira probleme koje Crvena zvezda ima od postavljanja Alberta Rijere za trenera, ali je makar ekipa sa ova tri boda značajno bliža prolazu u drugu fazu takmičenja. Ukoliko se neporažena vrati iz Genka moći će da nastavi da mašta o direktnom plasmanu u osminu finala.

Ali kalkulacije nikako ne smeju da posluže za ulepšavanje realnosti.

Ovaj tim Crvene zvezde ima mnogo problema u radu sa trenerom iz Španije. Iz utakmice u utakmicu ponavljaju se individualne greške koje skupo koštaju i to ozbiljno narušava samopouzdanje ekipe. Tu je i problem neefikasnosti, jer prosek od dva gola u prva tri kola zvuči lepo, samo što bi od ukupnih 61 šuteva još koja lopta morala da pogodi metu. Pogotovo se to očekivalo protiv Inter Eskaldesa.

Umesto rutinske i ubedljive pobede Crvena zvezda se našla u situaciji da slavi gol u nadoknadi. Može se reći da joj se vratilo za ispušteno u Luganu i protiv Kopenhagena, ali ako je srpskom šampionu potrebna sreća da bi savladao protivnika poput simpatičnog, ali limitiranog tima iz Andore, onda nešto ozbiljno ne valja.

Proslavljen je autogol Dijaza kao plasman u finale Lige konferencije, a kada je euforija splasnula, realnost je poslala poruku crveno-belima da je čeka još mnogo, mnogo posla na putu željenog povratka u Ligu šampiona.