PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Evertonov troskok na tabeli

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

1178355: EVERTON - KOVENTRI, 21:00, tip 1 (1,75)

Everton, koji juri Evropu i Koventri, koji je tik iznad zone ispadanja razdvajaju četiri boda. Ali, izabranici Dejvida Mojsa na svom terenu poraženi su samo od Čelsija, a jasno je da gosti ne mogu da se mere sa bivšim ekipama svog menadžera Frenka Lamparda. Kec je izgledan, a ako domaći povedu sa dva gola Mozzart RELAX vam odmah beleži pogodak.

1181144: STANDARD - BEVEREN, 20:45, tip 1 (1,95)

Ni prošlogodišnja promena na čelu kluba nije donela značajniji pomak Standardu i navijači i dalje imaju više razloga za brigu nego lepih trenutaka za pamćenje. Ipak, Beveren je jedan od onih koje Crveni mogu da savladaju, ali uz GG, stoga birajte između keca i kombinacije.

1178407: TULUZ - STRAZBUR, 20:45, tip GG3+ (1,90)

Na tri od poslednja četiri međusobna okršaja došlo je GG3+, što je samo jedan od razloga zbog kojih vam preporučujemo ovu opciju, koja brže dolazi zahvaljujući Mozzart RELAX-u. Strazbur igra efikasno, a u prošlom kolu je posle niza poraza savladao Oser sa 5:1. Kako i Tuluz kod kuće uglavnom prima golove sve je jasno.

1178415: SEVILJA - ALAVES, 21:00, tip 1 (1,85)

Još jedna utakmica koja se nalazi u Mozzart RELAX ponudi. Alaves je jedan od pet klubova koji su osvojili po 12 bodova, što je samo dva više od Elčea i Levantea, koji su u zoni ispadanja. Pritom, na gostovanjima dosad nije uspeo da zabeleži pobedu (dva remija i tri poraza) i kada se sve uzme u obzir kec deluje prilično izvesno.

VREDI PROBATI

1178406: VENECIJA - UDINEZE, 20:45, tip 1 (2,30)

U pitanju je duel dve najlošije plasirane ekipe i meč u koji Venecija konačno ulazi kao favorit, pa makar i blagi. Udineze je posle katastrofalne serije uručio otkaz Kosti Runjaiću, a na klupi će debitovati Paolo Zaneti, koji tek upoznaje ekipu. To i Mozzart RELAX bi mogli da proguraju keca.

1178356: DERBI - BOLTON, 21:00, tip 2 (2,50)

Sa samo jednom pobedom i četiri nerešena ishoda Derbi je pretposlednji na tabeli. Ovo bi delovalo kao solidna prilika da Ovnovi prekinu dvomesečnu očajnu seriju da Bolton nije vezao nekoliko veoma dobrih partija na gostovanjima. Zbog toga ipak rizikujte sa dvojkom i GG3+.

1178425: FAMALIKAO - ARUKA, 21:45, tip X2&0-2 (2,35)

Još jedan neugodan par. Famalikao ima deset bodova, ali je samo dva od njih osvojio na svom terenu. Protivnik ih ima duplo više, a na strani je doživeo samo jedan poraz. Ne usuđujemo se da vam preporučimo „suvu“ dvojku, ali kvota na kombinaciju X2&0-2 uopšte nije za bacanje.

ZA IZBEGAVANJE

1184561: DINAMO DREZDEN - GROJTER, 18:30, tip 1 (2,00)

Dinamo Drezden je osvojio samo osam bodova i deli poslednju poziciju sa Holštajn Kilom. Grojter je u samoj sredini tabele, sa po pobedom i remijem više od rivala, a na gostovanjima je zabeležio učinak 1-2-2. Njihov januarski duel pripao je domaćima, ali ovaj preskočite.