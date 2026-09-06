Grmljavina odložila utakmicu, ali ne i Emboloov prvenac: Mesi namestio novi gol Kazemira

Kazemiro se tako drugi vikend zaredom našao u ulozi čoveka koji načinje mrežu protivnika, ali prednost Intera nije dugo potrajala. Atlanta je samo nekoliko minuta kasnije uzvratila preko Migela Almirona i pokazala da nije došla da bude samo statista u još jednoj predstavi domaćih zvezda.

Ipak, pred odlazak na pauzu ponovo je proradilo iskustvo. Luis Suarez pronašao je prostor u šesnestercu i vratio Interu vođstvo, pa je delovalo da su domaći posle turbulentnog početka večeri konačno uspeli da postave stvari na svoje mesto. Bio je to njegov 12. pogodak ove sezone.

Samo što su u nastavku sami počeli da otvaraju put ka golu Atlanti. Prvi poklon servirao je Kazemiro, koji je skrivio jedanaesterac i bio blizu toga da pređe put od junaka do tragičara. Almiron mu je, međutim, učinio uslugu i nije iskoristio penal.

Očigledno im jedno upozorenje nije bilo dovoljno. Domaći su do kraja skrivili još jedan jedanaesterac, a Atlanta drugu takvu priliku nije nameravala da propusti. Ovog puta loptu je uzeo Bril Embolo i na debiju iskoristio poklon, upisao se u strelce i osigurao bod Atlanti u samoj završnici.

Inter Majami će u narednom kolu ići na gostovanje Čikago Fajeru, dok će Atlanta pred svojim navijačima dočekati Orlando Siti.