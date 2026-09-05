Rezzime dana (subota): Portugalci bez greške

ZAOKRUŽENO

MANČESTER SITI – KOVENTRI (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 1:0

Kada se Erling Haland pre dve sedmice prvi put pojavio u javnosti sa drastično skraćenom kosom, mnogi su se u šali zapitali da li će norveški golgeter doživeti sudbinu biblijskog junaka Samsona i izgubiti svoju čudesnu moć na terenu. Međutim, ubojiti napadač je ekspresno demantovao tu mogućnost i pokazao da vanserijski instinkt definitivno ne zavisi od dužine pletenica, pošto je jedinim golom na meču srušio žilavi Koventri (1:0). Ipak, iako je "novi” Haland doneo prednost, Mančester Siti je do poslednje sekunde strepeo za tri boda, a epitet apsolutnog heroja utakmice na kraju je potpuno zasluženo pripao Đanluiđiju Donarumi, čiji je niz odbrana sprečio veliko iznenađenje u finišu.

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BAJER LEVERKUZEN – UNION BERLIN (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 4:0

Leverkuzen se iskupio za neočekivan i težak poraz na premijeri u Elverzbergu, dekalsiravši Union Berlin sa 4:0. Gosti su se nekim čudom izvukli u prvom kolu protiv Ajntrahta, uzeli bod pred svojom publikom (3:3), ali već danas pokazali su zbog čega ih mnogi svrstavaju u grupu glavnih kandidata za ispadanje. Verkself ih je doslovno mleo od početka do kraja, i da nije malo spustio gas u finišu, mogao je još koji gol da postigne. Najlepši detalj na meču videli smo u 66. minutu, kada je Ibrahim Maza sjajno kombinovao sa Patrikom Šikom i pogodio u velikom stilu za 4:0.

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MARITIMO - BENFIKA (tip 2, kvota 1,16) - rezultat 0:3

Benfika je rutinski odradila gostovanje na Madeiri i sa tri gola ispratila Maritimo. Leandro Bareiro otvorio je utakmicu već u sedmom minutu, a isti igrač je sredinom drugog poluvremena svojim drugim pogotkom praktično rešio pitanje pobednika. Konačnih 0:3 postavio je Đanluka Preštijani u 82. minutu, pa su „orlovi“ bez većih problema odneli sva tri boda sa teškog gostovanja.

ALVERKA - BRAGA (tip 2, 1,72) - rezultat 1:2

Braga je do sva tri boda na gostovanju Alverki stigla posle preokreta u drugom poluvremenu. Domaćin je poveo u 27. minutu preko Čikinja sa bele tačke i prednost sačuvao do odlaska na odmor, ali je nastavak potpuno pripao gostima. Pau Viktor je najpre u 50. minutu poravnao rezultat, a samo sedam minuta kasnije ponovo bio na pravom mestu i drugim golom doneo Bragi konačnih 1:2.

SINT TROJDEN - LA LUVJER (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 4:0

Sint Trojden se ekspresno oporavio od teškog poraza protiv Union Sen Žiloaza i pred svojim navijačima deklasirao La Luvjer sa 4:0 (1:0). Otpor gostiju slomio je Rajan Merlen u 41. minutu, dok je početkom nastavka Robert-Jan Vanvesemel duplirao prednost. Tu se domaćin nije zaustavio, a u završnici je na scenu stupio Samed Baždar, koji je sa dva gola u razmaku od samo pet minuta stavio tačku na ubedljivu pobedu Sint Trojden.

ROMA - ATALANTA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:1

Šta se ovo dešava u Rimu, kakav je ovo tim stvorio Đan Pjero Gasperini?! Delovalo je da će Roma u neverovatnoj reviji promašaja i čudesnih intervencija Marka Karnesekija ostati praznih ruku protiv Atalante. Do 89. minuta su gosti iz Bergama vodili sa 1:0, ali je onda usledio čudesan preokret. Ermoso je glavom na centaršut Soule izjednačio na 1:1, a onda je sam Argentinac u trećem minutu nadoknade izazvao erupciju oduševljenja punih tribina Olimpika – 2:1 (0:0).

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SPORTING LISABON – NASIONAL (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:0

Sporting je nastavio sigurno da gazi kroz domaći šampionat, pošto je pred svojim navijačima savladao Nasional sa 2:0. Lisabonski tim je od početka imao više loptu u nogama i kontrolisao ritam meča, a prednost je stigla u 32. minutu kada je Luis Suarez iz penala doneo vođstvo svom klubu. Nasional je u nastavku pokušao da se vrati u meč, ali bez ozbiljnije pretnje po domaći gol. Sporting je početkom drugog poluvremena dodatno pojačao pritisak, a Flavio Gonsalves je pogotkom rešio pitanje pobednika i postavio konačnih 2:0.

PRECRTANO

ŠALKE – BAJERN (tip 2, kvota 1,15) - rezultat 0:0

Okliznuo se Bajern! I to tamo gde se najmanje očekivalo, i kad se najmanje očekivalo. Ni mnogo jači Šalke nije uspevao da odoli timu iz Minhena poslednjih godina, gubio je 0:8, 0:6, 0:5, 0:4, punih sedam i po godina ni gol nije uspeo da postigne protiv rekordnog šampiona, doduše nije ni danas, ali zato je prvi put od februara 2017. uspeo da odoli moćnom rivalu. Na uobičajeno krcatom stadionu u Gelzenkirhenu - 0:0.

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NICA - LE MAN (tip 1, 1,80) - rezultat 1:1

Nica ni iz trećeg pokušaja nije uspela da stigne do prve prvenstvene pobede, pošto je pred svojim navijačima odigrala 1:1 sa Le Manom. Gosti su poveli već u 13. minutu preko Adila Burabe, ali je Eli Vahi pred sam odlazak na odmor poravnao rezultat i tako postigao prvi gol Nice u novoj sezoni. Domaćin je u nastavku tražio potpuni preokret, ali je Le Man izdržao pritisak, a mogao je čak i do sva tri boda da je Luj Mafuta u 87. minutu umesto stative pogodio mrežu.

VILJAREAL – DEPORTIVO LA KORUNJA (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 2:3

Čuda su u fudbalu moguća, mnogo je lepih priča, a za najlepšu u uvodnom delu sezone konkurišu Pjer Emerik Obamejan i Deportivo La Korunja. Iskusni Gabonac vratio se u Primeru, gde je svojevremeno bio šampion sa Barselonom (2022/23), da pomogne povratniku iz Galicije da se stabilizuje u najjačem rangu španskog fudbala. Primarni cilj je opstanak, ali kako je krenulo, ko zna gde su granice ekipe Antonija Idalga. Posle velike pobede na Madrigalu protiv Viljareala sa 3:2, Deportivo je na sjajnom četvrtom mestu sa samo bodom manje od vodeće trojke (Barselona, Real Madrid Betis, s tim da Katalonci igraju u nedelju). A najveće zasluge za visok plasman ima upravo Obamejan, plaćen svega 1.500.000 evra Olimpiku iz Marselja.

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