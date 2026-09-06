NAJAVA DANA (nedelja, 6. septembar): Derbi do derbija – u Beogradu, Londonu, Torinu, Moskvi...

VOJVODINA – ZEMUN, 21.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Da nije bilo posrtanja u Novom Pazaru, Vojvodina bi kolo dočekala na prvom mestu. Ovako, uzda se u domaći teren, gde je zasad razoružala sve rivale. Bila je bolja od Mačve, Radnika i Železničara, a na tim mečevima je primila samo jedan gol. Zemunci su na premijeri osvojili bod protiv Partizana i posle toga izgubili svih šest utakmica, a usput ostali bez trenera Milana Kuljića.

EVERTON – MANČESTER JUNAJTED, 15.00

(Fudbal, Engleska 1)

Ne izgleda baš uverljivo Mančester junajted na početku sezone. Na premijeri je poklekao pred Halom, a onda je u sudaru sa još jednim povratnikom primio dva gola od Ipsviča. U redu, dao je pet, zabeležio prvu pobedu, ali je makar popravio raspoloženje pred meč u Liverpulu. Hrabri ga i podatak da na gostovanju Evertonu nije poražen od aprila 2019.

ARSENAL – ČELSI, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Prvi veliki derbi u Premijer ligi ove sezone. Tobdžije ga čekaju posle dve ubedljive pobede, nad Koventrijem i Aston Vilom, uz napomenu da na tim mečevima nisu primile gol. Čelsi je ispoljio defanzivnu nestabilnost, jer mu je Fulam dao dva, a Brajton čak tri gola, ali je oba susreta dobio. Prošle sezone na Emiratima Arsenal je dobio 2:1, na Stamford bridžu je bilo 1:1, a dva meča u Liga kupu pripala su ekipi Mikela Artete.

MARSELJ – PARIZ FC, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Zbog finansijskih problema na Velodromu su bili prinuđeni da se pozdrave sa nekoliko bitnih fudbalera, poput Belardija, Grinvuda ili Obamejana, pa su zasad rezultati Marselja „šareni“: pobeda nad Strazburom i poraz u Monaku. Pariz još nije primio gol, jer je odoleo na premijeri protiv Troe, a savladao je Nicu.

JUVENTUS – MILAN, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Zapanjujuće deluje podatak da Rosoneri na poslednjih šest prvenstvenih derbija nisu postigli gol protiv Juventusa. Poslednji je to učinio Olivije Žiru maja 2023, za minimalnu pobedu u Torinu. Možda bi to moglo da se promeni, jer je Amorimov tim bio po dvaput precizan na mečevima sa Torinom i Venecijom, dok je Juve rutinski savladao Frozinone (1:0) i Parmu (2:0).

VALENSIJA – BARSELONA, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Moćno deluje tim Hansija Flika. Na tri utakmice dao je 12 golova, već su eksplodirale dve „petarde“, protiv Elćea i Rajo Valjekana i čini se da ranjiva Valensija nema šta da traži. Tim pre što su se navijači okrenuli protiv ekipe Karlosa Korberana. Možda s razlogom, jer je slavni klub dosad postigao samo jedan gol i osvojio tek jedan bod.

ANDERLEHT – GENK, 18.30

(Fudbal, Belgija 1)

Genk ima bod više posle četiri kola, a ima i bolji učinak od velikana iz Brisela u poslednjih šest prvenstvenih okršaja. U tom periodu Anderleht nije slavio nijednom, ali jeste decembra prošle godine u gostima, u okviru Kupa Belgije. Anderleht je dosad dobio oba meča kod kuće i posrnuo na oba gostovanja, dok je Genk na svakoj utakmici od početka sezone postigao makar po gol.

DINAMO MOSKVA – SPARTAK MOSKVA, 17.30

(Fudbal, Rusija 1)

Nedavno je Dinamo savladao ove sezone lošu Lokomotivu, ali ga sad čeka neuporedivo teži zadatak, jer je preko puta Spartak, koji je pre samo nekoliko sedmica uzeo meru Zenitu. Doduše, u prošlom kolu Karsedeov tim je zastao protiv Orenburga. Spartak nije dobio prvenstveni derbi protiv Dinama od aprila 2024, baš u gostima (2:1).

ŠELTON – CICIPAS, 17.00

(Tenis, US open)

Ben Šelton je do osmine finala stigao tako što je sva tri meča dobio identičnim rezultatom (3:1). Još interesantnije, iste rezultate zabeležio je i Stefanos Cicipas. Jedini put dosad su se sreli avgusta 2023, u Sinsinatiju, a slavio je grčki teniser, 2:0.