Rajković frustrirao Ronalda i pobedio ga peti put u karijeri (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 23:08
Al Itihad savladao Al Nasr sa 2:1 (2:1), srpski reprezentativac se istakao sa sedam odbrana
Nema mnogo golmana na svetu koji su toliko uspešni protiv jednog od najboljih fudbalera svih vremena Kristijana Ronalda kao naš Predrag Rajković. Čuvar mreže reprezentacije Srbije je ove subote ponovo izašao na kraj sa Portugalcem kao pobednik, ovog puta u 5. kolu prvenstva Saudijske Arabije. Al Itihad je kod kuće savladao Al Nasr sa 2:1 (2:1).
Bio je ovo šesti okršaj Rajkovića i Ronalda, a u pet navrata se Srbin radovao. Jednom sa reprezentacijom 2021. u kvalifikacijama za Mundijal, kada su Orlovi slavili u Lisabonu sa 2:1, a potom još u četiri navrata u Saudijskoj Arabiji. Samo jednom, prošle sezone, Ronaldov Al Nasr je pobedio sa 2:0.
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Ukupno gledano Ronaldo je Rajkoviću dao samo dva gola. Ovog puta nijedan. A nije da 41-godišnjak nije pokušavao...
Uputio je ukupno tri šuta koja je nekadašnji čuvar mreže Jagodine i Crvene zvezde zaustavio, a bilo je još nekoliko nepreciznih. U jednom momentu je Ronaldo čak probao i da uhvati makazice, ali je promašio loptu.
Zbirno gledano, Rajković je večeras imao sedam odbrana. I taj jedan gol koji mu je dao Anželo u 36. minutu primio je pošto je prethodno odbranio Žoau Feliksu situaciju jedan na jedan. Zaustavio je portugalskog reprezentativca, ali lopta se odbila do Brazilca, posle čega je Rajković jednostavno bio nemoćan.
Pre toga je Džordž Ilenikena postigao dva gola za Al Itihad, u 4. i 22. minutu. Oba tako što je izbegao ofsajd zamke i pobegao odbrani Al Nasra. Zbog tih golova je Nigerijac realno igrač utakmice, ali komotno bi tu titulu mogao da podeli sa 30-godišnjakom iz Negotina.
Ovom pobedom Al Itihad se probio na četvrto mesto na tabeli. Ima 11 bodova, jedan manje od drugoplasiranog Al Nasra, a četiri od lidera Al Hilala za koji igra Sergej Milinković-Savić.
Što se tiče drugog Srbina iz redova Al Itihada, Jana Karla Simića, iako je na većini utakmica od početka bio starter ovog puta nije uopšte bio u protokolu.
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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 5. KOLO
Četvrtak
Al Dirija – Al Kadisija 0:2 (0:0)
/Retegi 51pen, Kinjones 58/
Neom – Al Halidž 3:0 (3:0)
/Lakazet 37, Al Sad 39, Kone 45/
Al Fejha – Al Holud 2:2 (1:1)
/Mura 5, Sakala 57 – Kortadžarena 14, Dominges 88/
Petak
Abha – Al Etifak 0:1 (0:0)
/Leon 80ag/
Al Šabab – Al Hilal 0:2 (0:0)
/Milinković-Savić 53, Neves 87pen/
Al Ahli – Al Rijad 5:0 (3:0)
/Toni 16pen, 61pen, Spercjan 43, Trinkao 45+2, Masud 87/
Subota
Al Itihad – Al Nasr 2:1 (2:1)
/Ilenikena 4, 22 – Anželo 36/
Al Tavon - Al Fateh 0:0
Al Fajsali – Al Hazem 0:0
***Kvote su podložne promenama