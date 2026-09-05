Rajković frustrirao Ronalda i pobedio ga peti put u karijeri (VIDEO)

Ukupno gledano Ronaldo je Rajkoviću dao samo dva gola. Ovog puta nijedan. A nije da 41-godišnjak nije pokušavao...

Uputio je ukupno tri šuta koja je nekadašnji čuvar mreže Jagodine i Crvene zvezde zaustavio, a bilo je još nekoliko nepreciznih. U jednom momentu je Ronaldo čak probao i da uhvati makazice, ali je promašio loptu.

Zbirno gledano, Rajković je večeras imao sedam odbrana. I taj jedan gol koji mu je dao Anželo u 36. minutu primio je pošto je prethodno odbranio Žoau Feliksu situaciju jedan na jedan. Zaustavio je portugalskog reprezentativca, ali lopta se odbila do Brazilca, posle čega je Rajković jednostavno bio nemoćan.

Pre toga je Džordž Ilenikena postigao dva gola za Al Itihad, u 4. i 22. minutu. Oba tako što je izbegao ofsajd zamke i pobegao odbrani Al Nasra. Zbog tih golova je Nigerijac realno igrač utakmice, ali komotno bi tu titulu mogao da podeli sa 30-godišnjakom iz Negotina.

Ovom pobedom Al Itihad se probio na četvrto mesto na tabeli. Ima 11 bodova, jedan manje od drugoplasiranog Al Nasra, a četiri od lidera Al Hilala za koji igra Sergej Milinković-Savić.

Što se tiče drugog Srbina iz redova Al Itihada, Jana Karla Simića, iako je na većini utakmica od početka bio starter ovog puta nije uopšte bio u protokolu.

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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 5. KOLO

Četvrtak

Al Dirija – Al Kadisija 0:2 (0:0)

/Retegi 51pen, Kinjones 58/

Neom – Al Halidž 3:0 (3:0)

/Lakazet 37, Al Sad 39, Kone 45/

Al Fejha – Al Holud 2:2 (1:1)

/Mura 5, Sakala 57 – Kortadžarena 14, Dominges 88/

Petak

Abha – Al Etifak 0:1 (0:0)

/Leon 80ag/

Al Šabab – Al Hilal 0:2 (0:0)

/Milinković-Savić 53, Neves 87pen/

Al Ahli – Al Rijad 5:0 (3:0)

/Toni 16pen, 61pen, Spercjan 43, Trinkao 45+2, Masud 87/

Subota

Al Itihad – Al Nasr 2:1 (2:1)

/Ilenikena 4, 22 – Anželo 36/

Al Tavon - Al Fateh 0:0

Al Fajsali – Al Hazem 0:0

***Kvote su podložne promenama