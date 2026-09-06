Beverli ne veruje da bi sve NBA superzvezde prošle u Evropi: Nije problem kvalitet, već mentalitet

Upravo zato njegove reči o razlikama između NBA i evropske košarke imaju dodatnu težinu. Beverli smatra da među NBA igračima postoji velika zabluda da bi svako od njih bez problema mogao da igra u Evropi.

"Oni nemaju pojma. Ne kažem to iz nepoštovanja prema njihovim fizičkim sposobnostima i onome što mogu da urade na terenu, već govorim o mentalitetu. U NBA ligi trenutno postoje superzvezde koje ne bi mogle da igraju u Evropi. Zaista verujem u to. Jednostavno ne bi mogle".

Objasnio je i zbog čega evropsku košarku smatra potpuno drugačijim okruženjem.

"Potpuno je drugačije prilagođavanje. Sve se vrti oko ekipe. Trener kontroliše sve. To je gotovo kao univerzitetska ekipa sastavljena od odraslih ljudi. Tim je ispred svakog pojedinca. Nekada čak deliš hotelsku sobu sa saigračem. Putovanja nisu organizovana tako da tebi bude maksimalno udobno kao u NBA ligi, iako se to mnogo poboljšalo. A na utakmici trener može da odluči: ‘Ne šutiramo dok ne ostane šest sekundi do kraja napada.’ Sve se gradi na odbrani. Potpuno je drugačije".

Beverli će naredne sezone igrati u najjačem rangu francuske košarke, a da i dalje može ozbiljno da doprinese pokazao je u prošlosezonskom plej-ofu u dresu PAOK-a. Solunski tim zaustavljen je u drugoj rundi od Panatinaikosa, dok je iskusni plejmejker tokom nokaut faze prosečno beležio 16,7 poena, 11 asistencija i 6,3 skoka.